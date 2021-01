WhatsApp w opałach. Signal i Telegram górą!

Coraz więcej użytkowników aplikacji Whatsapp na całym świecie rezygnuje z usług. Przechodzą do Signal i Telegram.

Popularna aplikacja Whatsapp napotkała ostry sprzeciw po ogłoszeniu 4 stycznia zmiany w polityce prywatności, na mocy której dane osobowe użytkowników będą udostępniane Facebookowi, firmie macierzystej aplikacji.

Chociaż zmiana zasad miała wpłynąć jedynie na interakcje z kontami biznesowymi, skłoniła miliony użytkowników do migracji do konkurencyjnych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak Signal i Telegram.

