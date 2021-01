GDDKiA 2020: inwestycje za 18,3 mld zł

Wydatki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na inwestycje drogowe wyniosły 18,3 mld zł w 2020 r., o 4,6 mld zł więcej r/r.

Pandemia koronawirusa nie zablokowała i nie spowolniła naszych inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki GDDKiA w roku ubiegłym. W całym 2020 r. zasililiśmy branżę budowlaną kwotą ponad 18 mld zł. To o 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku, gdy wydatki sięgnęły niespełna 13,8 mld zł. Na najbliższe miesiące plan jest równie ambitny. Pracujemy, aby zachować stabilność rynku - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W pierwszym kwartale 2020 roku, który praktycznie w całości stanowił tzw. okres zimowy, GDDKiA wydała na inwestycje drogowe ok. 2,3 mld zł. Drugi kwartał,w którym”rozkręca się”sezon budowlany, a który w 2020 roku stał pod znakiem pandemii koronawirusa, zamknęła kwotą wydatków powyżej 4 mld zł. W trzecim i czwartym kwartale ten trend się utrzymał. Trzeci kwartał 2020 roku to wydatki na poziomie 5,1 mld zł, a czwarty kwartał to 6,8 mld zł. Dla porównania w 2019 roku w ciągu ostatnich dwóch kwartałów wypłaciła branży odpowiednio 3,4 mld zł i 5,6 mld zł.

Dyrekcja zakończyła rok realizując 96 zadań o łącznej długości ponad 1 225,2 km. W ubiegłym roku udostępniła do ruchu niemal 140 km nowych dróg. Ogłosiła również przetargi łącznie dla 48 odcinków o długości 600 km i szacunkowej wartości ok. 21 mld zł - 35 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 493,1 km oraz 13 obwodnic z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 107,1 km.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. GDDKiA podpisała 35 umów na drogi o łącznej długości 450 km i wartości 18,1 mld zł. Z tego 32 zadania z PBDK o łącznej długości 430,2 km i wartości 17,7 mld zł oraz trzy obwodnice z PB100 o długości 19,9 km i wartości 420 mln zł.

W związku z podpisaniem w 2020 roku dziewięciu umów o dofinansowanie GDDKiA stała się beneficjentem łącznie 70 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość całkowita tych inwestycji wynosi ponad 79 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 44,4 mld zł oraz wkład UE to około 37,7 mld zł. Uwzględniając ww. dziewięć umów o dofinansowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 88 proc.

ISBnews/RO

