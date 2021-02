Telewizja Polska sprzedała obligacje za 85 mln zł

Telewizja Polska wyemitowała kolejną serię obligacji, o nominalnej wartości 85 mln zł. Pośredniczył przy tym Bank Gospodarstwa Krajowego. Nadawca nie ujawnia celu emisji papierów dłużnych - podały wirtualnemedia.pl

Nowa seria obligacji Telewizji Polskiej została zarejestrowana w zeszły piątek w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. To 85 tys. sztuk po 1 tys. zł, TVP ma je wykupić za sześć miesięcy. Nie podano oprocentowania obligacji. Funkcję agenta przy ich emisji pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego. Rzeczniczka prasowa BGK Anna Czyż nie potwierdziła portalowi Wirtualnemedia.pl, czy bank także kupił nowe papiery dłużne TVP.

Nie możemy udzielić odpowiedzi, ponieważ tak jak każdy bank jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy bankowej - wyjaśniła. - Ustawa Prawo bankowe zobowiązuje instytucje finansowe do zachowania w poufności informacji dotyczących konkretnych klientów, niezależnie od tego, czy jest to firma, instytucja publiczna czy osoba indywidualna. Ponadto ustawa Prawo bankowe jest nadrzędna w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej - dodała rzeczniczka BGK.