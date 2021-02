Europejski Bank Centralny tłumaczy się... ekologom?

Trzeba mieć priorytety. Skup obligacji korporacyjnych? Anulowanie długu? Szefowa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde oświadczyła w poniedziałek w Parlamencie Europejskim, że będzie walczyć ze zmianami klimatu w ramach swojego mandatu. Przedstawiła też umiarkowanie optymistyczna prognozę gospodarczą dla strefy euro na najbliższe miesiące

EBC nie jest odpowiedzialny za politykę klimatyczną. Najważniejsze instrumenty w tej dziedzinie znajdują się poza mandatem EBC. To, że nie my prowadzimy te polityki nie oznacza, że możemy je zignorować - zastrzegła Lagarde przy okazji debaty nad sprawozdaniem rocznym EBC. Zapewniła jednocześnie, że instytucja, którą kieruje, będzie wpływać na zwalczanie zmian klimatu w ramach swoich uprawnień. - Rozpoczęliśmy już ten proces. Zrobimy więcej. Stworzyliśmy zielone obligacje w wysokości do 3,5 proc. naszego portfolio funduszy - poinformowała.