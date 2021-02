Orlen z umową kupna od Hiszpanów trzech farm wiatrowych

Grupa Orlen powiększy się o trzy lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 90 MW. Koncern podpisał właśnie umowę na zakup tego typu obiektów, działających na Pomorzu, od funduszy inwestycyjnych z Hiszpanii. Wartość umowy wynosi ok. 380 mln zł - poinformował w piątek PKN Orlen

Trzy lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 90 MW powiększą portfel odnawialnych źródeł energii Grupy Orlen. Koncern podpisał umowę zakupu działających na Pomorzu farm od hiszpańskich funduszy inwestycyjnych - podano w komunikacie.

Jak podkreślono, po transakcji Grupa Orlen będzie posiadała w Polsce 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej, „stając się czwartym co do wielkości graczem na tym rynku”.

„Przejmując kolejne farmy stajemy się jednym z największych graczy na polskim rynku lądowej energetyki wiatrowej” - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Ocenił przy tym, że koncern „skutecznie realizuje” strategię Orlen2030, zakładającą rozbudowę portfela odnawialnych źródeł energii, opartego o własne projekty i przejęcia perspektywicznych aktywów.

„Tylko w minionym roku nasza energetyka dostarczyła 3,3 mld zł wyniku EBITDA LIFO i był to najwyższy wynik spośród wszystkich segmentów naszej działalności” - podkreślił szef PKN Orlen. Jak zaznaczył Obajtek, „inwestycja na Pomorzu to kolejny krok do budowy nowoczesnego koncernu multienergetycznego i osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r.”

Według PKN Orlen, transakcja obejmuje zakup trzech farm wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach: Kobylnica - 41,4 MW, Subkowy - 8 MW i Nowotna - 40 MW w woj. pomorskim, przy czym warunkiem koniecznym do jej sfinalizowania jest uzyskanie zgody UOKiK. Jak podano w komunikacie, wszystkie farmy objęte są systemem wsparcia zielonych certyfikatów i znajdują się w obszarze działalności Energa Operator.

Ich łączna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 280 GWh rocznie. Na podstawie obecnie zawartych umów, farmy wiatrowe mają zagwarantowany odbiór wyprodukowanej energii w perspektywie od roku do dziesięciu lat - przekazał PKN Orlen, odnosząc się do szczegółów inwestycji.

Koncern wyjaśnił, że spółka Orlen Wind 3 podpisała w piątek z funduszami inwestycyjnymi: Taiga Inversiones Eolicas SCR oraz Santander Energias Renovables SCRA z siedzibą w Madrycie, w Hiszpanii, umowę zakupu 100 proc. udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa, będącej właścicielem farm wiatrowych Kobylnica, Subkowy i Nowotna. „Wartość umowy wynosi ok. 380 mln zł” - poinformowano w komunikacie.

PKN Orlen wyjaśnił, że posiada 100 proc. udziałów w spółce Orlen Wind 3, która została założona w celu realizacji rozwoju działalności koncernu w obszarze energetyki odnawialnej, co wynika z obowiązującej tam strategii. „Spółka będzie informować w raportach bieżących o kolejnych istotnych transakcjach dokonywanych w ramach tych działań” - zapewniono w informacji.

Koncern zwrócił uwagę, że po przeprowadzonej akwizycji, obejmującej trzy farmy wiatrowe na Pomorzu, „Grupa Orlen będzie posiadała aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,3 GW, w tym 642 MW w źródłach zeroemisyjnych” - obejmą one m.in. 58 elektrowni produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe.

PKN Orlen zaznaczył, iż segment energetyki wiatrowej będzie tworzyło 10 farm, których łączna moc zainstalowana wyniesie 353 MW. „Ponadto Grupa Orlen posiada dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Koncern posiada również rozbudowaną sieć linii przesyłowych o łącznej długości ok. 200 tys. km, która zapewnia stałe dostawy energii dla ok. 3 mln odbiorców” - wyliczono w informacji.

Koncern przypomniał, że w perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen na inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii przeznaczy łącznie 47 mld zł, inwestując przede wszystkim w morską i lądową energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. „Do 2030 r. Grupa Orlen będzie posiadać portfel odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 2,5 GW, liczonych według udziałów Grupy Orlen” - zapowiedział PKN Orlen.

PAP/KG