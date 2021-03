GIS alarmuje! Salmonella w mięsie z dyskontów!

Inspekcja weterynaryjna wykryła bakterie salmonelli w mięsie mielonym z fileta kurczaka dostępnym w Lidlu oraz sznyclach z fileta z piersi kurczaka sprzedawanych w Biedronce. Oba produkty - decyzją GIS - są wycofywane ze sprzedaży. Klienci, którzy je zakupili, mogą je zwrócić do sklepów - czytamy na stronie businessinsider.com.pl.

W przypadku mięsa mielonego z fileta kurczaka z Lidla, to zatruta i wycofywana partia produktu ma numer: 2261003858, a jej termin przydatności do spożycia to 4 marca 2021 r. Z kolei wycofywany ze sprzedaży sznycel z fileta z piersi kurczaka z Biedronki ma numer: 2272003053, a jego termin spożycia minie 7 marca.

Partie mięsa drobiowego, w których wykryto bakterie salmonelli, wyprodukowane zostały w zakładzie firmy Animex w Kutnie.

Animex w komunikacie informuje, że „osoby, które zakupiły produkt (…) proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu, w którym produkt został zakupiony. - Produktu nie należy spożywać - dodano. Firma podaje, że klienci otrzymają zwrot pieniędzy. Komunikat Animeksu udostępniła na swojej stronie sieć Biedronka.

GIS podaje, że „organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu”.

