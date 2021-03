Za 30 proc. zakażeń w Polsce odpowiada wariant brytyjski!

W Polsce za 30 proc. zakażeń odpowiada wariant brytyjski koronawirusa - poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Przyznał też, że resort zdrowia spodziewa się, iż szczyt trzeciej fali pandemii przypadnie na przełom marca i kwietnia.

W środę resort zdrowia podał, że zanotowano 17 260 nowych zakażeń koronawirusem, a zmarło 398 osób.

Andrusiewicz przyznał w TVN 24, że liczba nowych zakażeń notowana w środę jest „największą liczba od początku trzeciej fali” pandemii.

Rzecznik MZ stwierdził, że - choć notowany jest wzrost zakażeń - to dynamika wzrostu zakażeń „zwolniła”. „W tej chwili tę dynamikę mamy mniej więcej na poziomie 25 proc. - dzisiaj. Przedwczoraj to było 29 proc. Jeszcze tydzień temu ta dynamika przekraczała 30 proc. Liczba przypadków cały czas rośnie, ale dynamika przypadków lekko wyhamowuje” - mówił rzecznik MZ. Wyjaśnił, że są to szacunki wynikające z danych „tydzień do tygodnia, a nie dzień do dnia”.