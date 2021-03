Kraska: ten tydzień powinien przynieść więcej zakażeń

Ten tydzień będzie tygodniem, gdy zachorowań będzie więcej niż w poprzednim. Średnia tygodniowa obecnie wynosi 16 tys. To przekłada się na wzrost pacjentów w szpitalach i tych pod respiratorem - zauważył na konferencji prasowej w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Podkreślił, że średnia tygodniowa zachorowalność w naszym kraju na koronawirusa wynosi ok. 16 tys.

To oznacza, że do szpitali trafia więcej pacjentów i więcej wymaga pomocy lekarskiej” - podsumował. Zauważył, że ta fala epidemii jest inną falą niż jesienna. Chorują coraz młodsi pacjenci - średnia wieku to 62 lata. Również przebieg choroby jest cięższy i więcej pacjentów wymaga wsparcia oddechowego.