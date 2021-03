Produkcja specjalistycznych płynów dla szpitali na Dolnym Śląsku? Prezes rynkowego lidera: „Możemy zacząć nawet jutro”

Już niebawem Polska może uniezależnić się od importu z Niemiec wykorzystywanych głównie przez lekarzy w szpitalach specjalistycznych płynów biobójczych. Jeden z liderów tego rynku, firma Dr. Schumacher, złożyła w ministerstwie rolnictwa wniosek o dołączenie wykorzystywanego przez nią skażalnika alkoholu do listy dopuszczonych substancji tego typu

Jesteśmy gotowi rozpocząć produkcję w naszej polskiej fabryce choćby jutro – mówi Paul Stanek, prezes Dr. Schumacher w Polsce.

Specjalistyczne płyny dla profesjonalistów – stosowane w ścisłym reżimie szpitalnym i stanowiące odrębny segment od produktów dostępnych w sklepach czy na stacjach benzynowych – w 90 procentach pochodzą obecnie z importu. Produkuje je w Niemczech i sprowadza do Polski właśnie Dr. Schumacher. Sprowadza, choć mógłby uruchomić produkcję na miejscu – firma ma zatrudniającą 1400 osób fabrykę w Lubaniu pod Wrocławiem. W tej chwili jednak to zupełnie nieopłacalne. Wyprodukowanie płynu w Polsce jest około trzy razy droższe, niż sprowadzenie gotowego produktu wytworzonego w Niemczech. Powód? Luka w rozporządzeniu dotyczącym zwolnienia z akcyzy.

Gdybyśmy chcieli sprowadzić do kraju alkohol skażony według naszej potwierdzonej badaniami i opartej na ponad czterdziestoletnim doświadczeniu receptury, musielibyśmy zapłacić od niego akcyzę. Kosztowałby nas 300 proc. drożej, niż w Görlitz, po zachodniej stronie Odry. Sprowadzamy więc gotowy produkt, który sprzedajemy polskim szpitalom – mówił w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” jesienią zeszłego roku prezes Dr. Schumacher, Paul Stanek.

Aby Minister Finansów mógł stosownym rozporządzeniem zwolnić alkohol skażony MEK w stężeniu 1% z akcyzy, skażalnik musi być najpierw wpisany do Wykazu środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort potwierdził nam, że trafił do niego stosowny wniosek w tej sprawie.

Przedsiębiorca złożył do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek w sprawie dodania skażalnika alkoholu etylowego MEK 1%. do listy środków skażających alkohol etylowy określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego. Wniosek ten jest aktualnie analizowany pod kątem ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych – informuje Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW.

Nieoficjalnie wiadomo, że analiza powinna zakończyć się przed Wielkanocą.