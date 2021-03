PGNiG z najlepszym wynikiem w historii spółki

Dobre wyniki biorą się z dobrych decyzji. Wygrany arbitraż z Gazpromem, zysk netto większy o 430% niż przed rokiem, a teraz przejmowanie aktywów norweskiej firmy wydobywczej. Grupa kapitałowa PGNiG robi kolejny krok, aby bezpieczeństwo energetyczne Polski rosło z roku na rok. Firma stawiała i dalej stawia na energię, która łączy w sobie trzy elementy: niską cenę, troskę o środowisko oraz gwarancję, że energia ta zostanie dostarczona na czas i w odpowiedniej ilości

Wygrana z Gazpromem

Mija rok od wyroku, na mocy którego rosyjski Gazprom przelał PGNiG 6 mld złotych. Dokładnie 30 marca 2020 roku Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł korzystny dla Polski wyrok, kończący 5-letni spór pomiędzy PGNiG a Gazpromem. Ale wygrany arbitraż był dopiero pierwszym krokiem. Drugim krokiem było szybkie i sprawne wyegzekwowanie tych pieniędzy od Gazpromu.

Stanowisko PGNiG odnosiło się wprawdzie do cen, zdaniem spółki zbyt wysokich i nierynkowych, które Polska płaciła za rosyjski gaz w ramach kontraktu jamalskiego, to nie ulega wątpliwości, że na sprawę cieniem kładły się inne napięcia. Po pierwsze: w ciągu ostatnich kilkunastu lat aż siedem razy Gazprom przerwał dostawę gazu do Polski. Po drugie: spółka, którą współtworzy Gazprom, przystąpiła, z pominięciem decyzji polskiego urzędu antymonopolowego, do budowy gazociągu Nord Stream 2, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Historyczny wynik przychodzi w historycznym czasie

Pandemia koronawirusa wywróciła naszą codzienność do góry nogami. To, czego potrzeba nam w trudnych chwilach, to gwarancja, że za chwilę nie pojawią się kolejne problemy. Dlatego gdy ogłaszany był pierwszy lockdown, PGNiG przyjęło cel: czas „społecznej kwarantanny” nie musi być czasem wysokich rachunków. Drugi cel, postawiony w marcu 2020 roku, można sprowadzić do zdania: kiedy prawie cały świat zatrzymuje się w miejscu, PGNiG mocno idzie do przodu.

Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok wyniósł ponad 9,6 mld złotych, czyli był prawie 300% lepszy niż w roku 2019. Rekordowy jest wskaźnik EBITDA, który przekroczył 13 mld zł i wzrósł z w porównaniu z poprzednim rokiem o prawe 140%. O ponad 430% zwiększył także zysk netto, osiągając 7,3 mld zł. Uczestnicy rynku wiedzą, jakim wahaniom podlegają ceny ropy naftowej i gazu ziemnego, a zwłaszcza, na jak niskim poziomie utrzymywały się przez większość 2020 roku. To główna przyczyna odnotowanego przez GK PGNiG 7-procentowego spadku przychodów ze sprzedaży. Przy tym wyraźnie (o 25%) firma obniżyła koszty operacyjne. Od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce mija trochę ponad rok. Można więc powiedzieć: historyczny wynik przychodzi w historycznym czasie.

Dywersyfikacja dostaw energii do Polski

O czym to świadczy? Owszem, zakończenie sporu z Gazpromem to dla PGNiG najważniejsze wydarzenie poprzedniego roku, ale kluczowa dla wyników grupy kapitałowej była zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim i odważne decyzje inwestycyjne. Z roku na rok Polska przestaje być zależna od gazu importowanego z kierunku wschodniego. Wprawdzie wydobycie gazu w Polsce zapewnia około 20% naszego zapotrzebowania, to coraz więcej „błękitnego paliwa” trafia do nas z USA, Kataru czy Norwegii.

Grupa Kapitałowa PGNiG nie buduje od zera, ale na silnych fundamentach. Kolejne koncesje na wydobycie gazu, które PGNiG Upstream Norway – spółka z grupy PGNiG – przejmie w Norwegii pokazują, że dywersyfikacja dostaw energii do Polski to nie tylko deklaracje, lecz decyzja, by za deklaracją od razu szło działanie. Właśnie ta myśl stała za decyzją o zawarciu przez Radę Dyrektorów PGNiG Upstream Norway warunkowej umowy nabycia od Grupy INEOS wszystkich aktywów jej norweskiej spółki zależnej, dysponującej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym udziałami w 22 koncesjach i terminalu gazowym Nyhamna. To dla PGNiG, dla polskiego rynku energii i dla bezpieczeństwa energetycznego Polaków historyczny moment. Tak więc gaz to nie tylko oszczędności, to także inwestycje, dzięki którym polska gospodarka po ustąpieniu pandemii będzie mogła szybko stawać na nogi. Ostatni rok udowodnił, że na konkretne problemy PGNiG potrafi odpowiedzieć i przygotować konkretne działania.