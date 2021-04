Müller: Dziwi mnie wypowiedź Tuska na temat Nowaka

Dziwi mnie wypowiedź Donalda Tuska na temat Sławomira Nowaka, aczkolwiek rozumiem, że wpisuje się w tę doktrynę, którą wskazywał kiedyś Sławomir Neumann - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller

Były premier Donald Tusk ocenił w piątek w TVN24, że „prokuraturę wykorzystuje się w celach politycznych”. „Jedną z ofiar tej metody wykorzystywania aresztów i prokuratury jest Sławomir Nowak” - powiedział. „Leży mi to na sercu, ponieważ był moim podwładnym i uważam, że tak dalej być nie może” - zaznaczył.

Były minister transportu Sławomir Nowak przebywa od lipca ub. roku w areszcie w związku postawionymi mu zarzutami korupcyjnymi; według prokuratury Nowak miał też kierować grupą przestępczą. W poniedziałek sąd rozpozna wniosek prokuratora o przedłużenie mu aresztu.

Myślę, że obywatele są w stanie dosyć szybko i racjonalnie ocenić to, co robią służby. Z informacji medialnych, które się pojawiały w przestrzeni publicznej, wynika że osoby związane właśnie ze Sławomirem Nowakiem oraz w ogóle osoby szeroko rozumiane z tą grupą, chowały po jakichś skrytkach środki finansowe. W związku jeżeli tak było, to prokuratura słusznie podejmuje działania i niech sąd rozstrzygnie tę kwestię - komentował Müller w Polskim Radiu 24.