Szewczak o wynikach Orlenu: Budowa koncernu multienergetycznego to dobry kierunek

Dobre wyniki PKN Orlen w I kwartale br. to potwierdzenie słuszności koncepcji tworzenia koncernu multienergetycznego - ocenił wiceprezes Orlenu Janusz Szewczak. Jak przypomniał, znaczący wkład w wyniki ma przejęta przez Orlen Energa

Jak oświadczył w czwartek podczas konferencji wynikowej za I kw. 2021 r. Szewczak, wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł w „lockdownowym” kwartale jest porównywalny z najlepszymi wynikami z lat wcześniejszych.

Szewczak ocenił, że bardzo dobre wyniki przyniósł efekt konsolidacji, przypominając, że przejęta Energa wniosła 800 mln zł do EBITDA grupy.

To dowód, że pewne wyprzedzające decyzje dały pozytywny efekt. I to jest potwierdzenie słuszności naszych aspiracji tworzenia koncernu multienergetycznego. Wkład energetyki jest ogromny i rosnący - mówił Szewczak. Wskazał jednocześnie, że osiągnięciu dobrych wyników nie przeszkodziły wywołane pandemią spadki: przerobu ropy o 19 proc. rok do roku i sprzedaży o 11 proc. rdr.