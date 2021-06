Intensywne działania komunikacyjne PGE w obronie Kompleksu Turów

W Pradze trwają międzyrządowe negocjacje polsko-czeskie w sprawie Kopalni Turów, ale już od 16 miesięcy trwa intensywna akcja komunikacyjna Polskiej Grupy Energetycznej, skierowana na rynek czeski i brukselski w obronie Kopalni i Elektrowni w Turowie

Od czasu złożenia przez Czechy skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 marca 2020 r. w sprawie Kopalni Turów, Grupa PGE podjęła działania informacyjne których celem było zaprezentowanie złożoności problematyki działania kompleksu Turów w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Grupa PGE prowadziła działania informacyjne skierowane do różnorodnych grup interesariuszy, mi.in.: do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy włączyli się w działania związane z obroną Kompleksu Turów w Brukseli. PGE wsparła zbiórkę podpisów pod kontrpetycją wśród mieszkańców powiatów regionu turoszowskiego, którzy sprzeciwiali się działaniom strony czeskiej zmierzającym do likwidacji Kopalni i Elektrowni Turów. W akcję w obronie kopalni i elektrowni, zaangażowali się także pracownicy i ich rodziny, związkowcy i samorządowcy. Podpisy zbierane były również w parafiach i przez harcerzy. Łącznie pod dokumentem, podpisało się blisko 30 tysięcy przeciwników likwidacji kompleksu Turów. W czerwcu 2020 roku PGE przekazała petycję na ręce Anny Zalewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W grudniu 2020 r. uruchomiła wielojęzyczną stronę internetową (języki polski, czeski, angielski, niemiecki, francuski), dedykowaną kopalni i elektrowni Turów – https://turow2044.pl . Zawiera ona informacje na temat działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego w kontekście przedłużonej koncesji na wydobycie węgla. Dodatkowo, aby przybliżyć skalę ogromu skutków gospodarczych i społecznych, wywołanych nagłym zamknięciem Kopalni Turów na przełomie kwietnia i maja br., PGE przeprowadziła międzynarodową kampanię informacyjną pt. „Green Deal, not a Grim Deal”, czyli „Zielony Ład, a nie Dzika Transformacja”. Kampania była prowadzona w Polsce, Czechach i Brukseli. W ramach kampanii mieszkańcy regionu turoszowskiego rozpoczęli także akcję wysyłania kartek do Ursuli von der Leyen w ramach obrony kopalni Turów, apelując do unijnych instytucji o wrażliwość społeczną oraz zrozumienie polskiej specyfiki transformacji energetycznej. W czerwcu PGE uruchomiła drugą odsłonę kampanii w Czechach i Brukseli.

Grupa PGE komunikowała każdy aspekt sprawy przedłużenia koncesji w szeroko dystrybuowanych informacjach prasowych zarówno do mediów lokalnych, branżowych oraz czeskich i brukselskich. Szczególnie intensywnie prowadzone były działania w mediach społecznościowych gdzie zamieszczane były infografiki i materiały video prezentujące informacje dotyczące kompleksu Turów. Dodatkowo na stronie internetowej Kopalni Turów zamieszczona została zakładka w języku polskim i angielskim z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi koncesji dla Kopalni Turów.

W ramach bieżącej współpracy PGE z mediami krajowymi i zagranicznymi powstały liczne publikacje i artykuły, wywiady z ekspertami oraz debaty.

Po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w maju 2021 r. PGE udostępniła decyzję środowiskową dotyczącą kontynuacji wydobycia w kopalni Turów, jak również protokół z konsultacji transgranicznych ze stroną czeską, dowodząc, że dochowała wymaganych prawem procedur i posiada dokumenty do legalnego prowadzenia działalności wydobywczej w Kopalni Turów.

Z danych PGE na podstawie Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w okresie 16 miesięcy ( od marca 2020 roku) do dzisiaj liczba publikacji odnośnie Kopalni Turów w kontekście sporu ze stroną czeską wyniosła ponad 37 tysięcy, w tym ponad 20 tysięcy w mediach społecznościowych.

Kompleks energetyczny Turów zapewnia stabilne dostawy energii do 3,7 mln polskich gospodarstw domowych, co stanowi do 7 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Kopalnia Turów działa z poszanowaniem środowiska naturalnego i od wielu lat realizuje projekty, minimalizujące wpływ na otaczające ją tereny. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r.

