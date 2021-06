Trwa gala wręczenia nagród "Gazety Bankowej"! (NA ŻYWO)

Dziś poznamy laureatów dwóch wyjątkowych konkursów organizowanych przez redakcję miesięcznika „Gazeta Bankowa”

Chciałbym podziękować wszystkim firmom i instytucjom za chęć przystąpienia do konkursów i zaangażowanie w sprawne przygotowanie materiałów. Mimo utrudnionej sytuacji zdecydowali się Państwo podjąć trud wypełnienia nienajłatwiejszych ankiet oraz przedstawienia swoich projektów. Dzięki temu, możemy się tu dziś spotkać. Konkursy Gazety Bankowej to coś więcej niż tylko nagrody i wyróżnienia. To przede wszystkim możliwość przedstawienia, poznania i uhonorowania ludzi, którzy – w przypadku konkursu TechnoBiznes - przyczyniają się do technologicznego rozwoju naszego kraju, oraz – jak to ma miejsce w przypadku konkursu Najlepszy Bank – najskuteczniej i najbezpieczniej zarządzają naszymi finansami - mówił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” na otwarcie gali.