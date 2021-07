Polacy nie potrafią wskazać różnic między elektrykami, a hybrydami

Wielu Polaków żyje w braku świadomości odnośnie różnic pomiędzy samochodami elektrycznymi, tradycyjnymi hybrydami czy hybrydami typu plug-in

Ponad 75 proc. badanych nie wie, że tylko hybryda typu plug-in (PHEV) może nie emitować dwutlenku węgla do atmosfery podczas jazdy. Tą wiedzą może się pochwalić zaledwie 22 proc. ankietowanych. Tymczasem nowoczesne napędy hybrydowe typu plug-in umożliwiają nawet kilkadziesiąt kilometrów jazdy bezmisyjnej - wynika z badania InsightOut Lab i Volkswagena.

Co więcej, 26 proc. badanych sądzi, że, każdy samochód hybrydowy może być ładowany z zewnętrznego źródła, czyli np. z domowego gniazdka lub z publicznej ładowarki. 13 proc. twierdzi, że w ten sposób można ładować tylko zwykłą hybrydę, a 14 proc. – że ani HEV, ani PHEV nie może być ładowany w ten sposób. Oznacza to, że 39 proc. ankietowanych jest zdania, że zwykłą hybrydę można ładować z zewnętrznego źródła.

Autorzy badania zauważają także, że respondenci pytani o najmniej emisyjne rodzaje napędów oraz te, które najbardziej mogą przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 trafnie wskazują samochody w pełni elektryczne.

Jednak nadspodziewanie wielu ankietowanych sądzi, że to hybrydy w wersji standardowej lub mild są najbardziej przyjazne środowisku. Co czwarty badany uważa, że to hybryda klasyczna lub mild może najbardziej przyczynić się do ograniczenia emisji CO2. Co piąty respondent sądzi, że tego typu napędy powodują najniższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

InsightOut Lab/KG