W tygodniku „Sieci”: Ks. Dariusz Oko skazany za prawdę

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Goran Andijanić rozmawia z polskim duchownym, autorem głośnej książki „Lawendowa mafia” o mechanizmach działania wewnątrzkościelnej grupy przestępczej, która wykorzystuje seksualnie nieletnich i kleryków. Niemiecki sąd ukarał księdza Dariusza Oko za publikację artykułu na ten temat, ale duchowny w obliczu groźby więzienia składa twardą deklarację: „Nie zastraszą mnie”.

Ksiądz Oko został razem z redaktorem naczelnym czasopisma „Theologisches” skazany na grzywnę w wysokości 4,8 tys. euro za „podżeganie do nienawiści” oraz możliwą karę więzienia. W poruszającym wywiadzie broni swoich racji: Kiedy w 2004 r. rozpocząłem obronę Kościoła i społeczeństwa przed homoideologią, moją główną motywacją była wiadomość o pastorze Ake Greenie ze Szwecji, który za jedno kazanie krytyczne wobec homoseksualizmu, oparte na Biblii oraz jego osobistym doświadczeniu, został oskarżony o „nawoływania do nienawiści”. W tym momencie uświadomiłem sobie, że kolejna ideologia chce nad nami zapanować, a jej wyznawcy znowu sięgają po totalitarne środki i że musimy się bronić. Wiedziałem już od początku, że muszę się liczyć z więzieniem, i teraz to nastąpiło.

Duchowny trafnie diagnozuje:

To są podobne mechanizmy systemów totalitarnych. Ludzie, którzy nie mają Boga w sercu i odrzucają chrześcijaństwo, wyznawali wcześniej socjalizm bolszewicki albo socjalizm narodowy. I kiedy te socjalizmy były tak skompromitowane, że nie można ich było dalej wyznawać, zaczęli wyznawać socjalizm genderowy. Jego struktura i działanie są podobne do mechanizmu działania wcześniejszych socjalizmów. Oni chcą mieć totalną władzę nad nami, nad naszymi umysłami.

W tygodniku „Sieci” Marek Pyza przybliża czytelnikom działalność Bartosza Kramka, który w prokuraturze usłyszał dwa zarzuty: poświadczania nieprawdy na kilkudziesięciu fakturach wystawionych przez liczne firmy […]. Drugi zarzut dotyczy przyjmowania na rachunki bankowe pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności. Kramek mimo zarzutów może liczyć na wsparcie części tzw. autorytetów. Autor tekstu omawia zachowanie Kramka po wyjściu z aresztu: Odbywa tournée po usłużnych mediach, gdzie kontynuuje spektakl przedstawiania się jako więzień polityczny, który obrywa za krytykę obecnej władzy […].Niezawodna i w tej sprawie jest „Gazeta Wyborcza”. 14 lipca, dzień przed opuszczeniem aresztu przez Kramka, publikuje list otwarty wzywający do uwolnienia podejrzanego. Podpisują się m.in. Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz, Michał Boni, Robert Biedroń, Agnieszka Holland […]. Gdyby nie kilkanaście nazwisk z zagranicy, mielibyśmy idealne odwzorowanie listy dyżurnych „autorytetów”, które podpiszą się pod wszystkim w kontrze do obecnego rządu.

W tygodniku przeczytamy także o sytuacji we Włoszech, które powoli odradzają się po pandemii. Opowiada o tym Magdalena Wolińska-Riedi w rozmowie z Dorotą Łosiewicz. Jednak obraz słonecznej Italii bardzo się zmienił. Sami mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego powrócili już do normalnego życia i chętnie odwiedzają okoliczne restauracje. Niestety kraj boryka się z innym problemem. Turystów jak na lekarstwo. I nie da się uciec od pytania: kiedy to się zmieni? Cała masa ludzi: sklepikarze sprzedający pamiątki, restauratorzy, pracownicy agencji turystycznych, którzy sprzedają objazdowe wycieczki po Rzymie, siedzą i płaczą. Jest trochę lepiej w stosunku do ubiegłego roku, gdy jeszcze nie mówiło się nawet o szczepionce, a panowało, zwłaszcza latem, lekkie odmrożenie ze względu na spadek zakażeń. W ub.r. Włosi w turystyce stracili prawie 90 mld euro - czytamy.

Stanisław Janecki w swoim artykule opisuje strategię rozgrywania opozycji, którą obrał Donald Tusk. Zdaniem felietonisty przedstawiciel PO będzie chciał destabilizować pozostałe partie opozycyjne albo znacząco je sobie podporządkowywać. To nic nowego, gdyż taka była jego taktyka w czasie, gdy przez ponad 11 lat był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Od tamtego czasu nauczył się lepiej czarować, ale też mało kto ma jeszcze złudzenia, że kryją się za tym dobre intencje. Dalej czytamy, że inne formacje polityczne nie są już tak naiwne jak kiedyś i mogą odczytywać prawdziwe intencje Tuska. Dlatego są ostrożne, gdyż Tusk jest dla nich politycznym drapieżnikiem, mimo że już trochę wyleniałym. I graczem, który nie dotrzymuje umów, jeśli ma przewagę. Były premier jest więc traktowany przez wielu polityków opozycji trochę tak jak wirus. Zanim wejdą z nim w jakieś układy, chcą się przede wszystkim zabezpieczyć.

Marek Budzisz analizuje sytuację międzynarodową po podpisaniu dokumentu przez USA i Niemcy w sprawie Nord Stream 2. Dziennikarz skupia się na opiniach płynących z państw środkowoeuropejskich, które dość jednoznacznie oceniają zachowanie swojego dotychczasowego sojusznika. Kiedy się czyta głosy polityków i liderów opinii publicznej z państw naszej części Europy, to ma się wrażenie nie tylko głębokiego rozczarowania polityką Bidena, lecz również głęboko zakorzenionego przekonania, że „Rosja wraca”, będzie chciała i mogła znacznie więcej znaczyć w Europie Środkowej, a na wsparcie Waszyngtonu można liczyć coraz mniej. Najostrzej ostatnie wydarzenia oceniają na Ukrainie. Powszechnie mówi się o zdradzie, a deklarację sygnowaną przez Merkel i Bidena przyrównuje do memorandum budapeszteńskiego. Dokumentu, który miał gwarantować Ukrainie nienaruszalność granic, a okazał się wart tyle, ile papier, na którym został spisany. Kijowowi w tym roku nie udało się zrealizować właściwie żadnego z deklarowanych celów politycznych. Ukraina nie uzyskała planu członkostwa w NATO, Zełenski nie został nawet zaproszony na szczyt paktu do Brukseli, nie ma przełomu w kwestii Donbasu, a ostatnio z Waszyngtonu nadeszła informacja, że ani Biden, ani Harris nie przybędą na spotkanie Platformy Krymskiej – inicjatywy, do której Kijów przywiązuje wielką wagę – pisze Budzisz.

W tygodniku przeczytać można również komentarze do bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Jana Rokity czy Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej.

