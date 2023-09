Analityk: decyzja RPP ogromnym zaskoczeniem

Obniżka stóp procentowych o 75pb przy ponad 10 proc. inflacji jest faktem. Decyzja jest ogromnym zaskoczeniem. Stopa referencyjna będzie wynosić teraz 6 proc. - ocenia Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski. Czy to początek cyklu obniżek stóp procentowych

Wczoraj dyskutowaliśmy o dwóch scenariuszach, obniżce o 25pb lub braku obniżki. Obie drogi były prawdopodobne i nie zmieniły by tak wiele w ogólnym spojrzeniu na kierunek polityki monetarnej. Obok zmiany o 75pb nie można jednak przejść obojętnie. Decyzja już wpłynęła w znaczącym stopniu na wyceny aktywów, rentowności obligacji i kurs walutowy. Przed decyzją uczestnicy rynku już wyceniali szybki cykl obniżek stóp procentowych, ale w stopniowych ruchach po 25pb. Kolejne posiedzenia pokażą dokładny kierunek polityki monetarnej. Wydaje się jednak, że tak dużej jednorazowej obniżki już nie zobaczymy. Naszą uwagę będziemy kierować już na posiedzenia powyborcze. Wtedy powinniśmy dowiedzieć się czy jest to rzeczywisty początek cyklu obniżek, chociaż ponowna pauza jest teraz bardziej prawdopodobna po tak dużym jednorazowym ruchu, który objął swoim zasięgiem oczekiwane obniżki do końca roku.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski

CZYTAJ TEŻ: RPP obniżyła stopy procentowe i to ostro!

CZYTAJ TEŻ: Jak spadną stopy proc. do końca 2024. Prognozy PIE