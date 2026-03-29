Tusk świadomie zgodził się na łupienie Polaków

Wczoraj od samego rana internauci publikowali stronę Dziennika Ustaw, na której ciągle nie było ustaw związanych z obniżką cen paliw mimo tego, że prezydent Karol Nawrocki przy użyciu podpisu elektronicznego, podpisał je w podczas lotu do USA. Już o 19:30 w piątek ustawy były podpisane przez prezydenta i przekazane do Kancelarii Premiera, ale okazało się, że szef rządu udał się na weekend do Sopotu, a jego współpracownicy potrzebowali aż 18 godzin, aby opublikować je razem z rozporządzeniami w Dzienniku Ustaw – pisze ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Co więcej, okazuje się, że rządowi Tuska potrzebne są aż 4 dni, żeby podpisane przez prezydenta w piątek ustawy mogły wejść w życie i przynieść obniżki cen, choć czy to rzeczywiście nastąpi, nie jest aż takie pewne, bo tylko w piątek i sobotę, Orlen podwyższył cenę hurtową oleju napędowego o blisko 300 zł za m3 – podkreśla Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Dziwne manewry Orlenu

Premier Tusk twierdził, że ceny paliw na stacjach benzynowych w wyniku obniżek zapisanych w ustawie spadną o 1,2 zł-1,3 zł na litrze paliwa, ale gwałtowny wzrost cen hurtowych wprowadzony przez Orlen, tylko w ostatnich dniach, powoduje, że narastają wątpliwości w tej sprawie. Przypomnijmy tylko, że od momentu wybuchu konfliktu w Zatoce Perskiej, Orlen podniósł cenę hurtową oleju napędowego z 4,8 tys. zł do 7,04 tys. zł za m3, czyli o ponad 2,2 tys. zł, a etyliny 95 z 4,46 tys. zł do 5,7 tys. zł za m3, czyli o ponad 1,2 tys. zł. Oznacza to wzrost cen hurtowych oleju napędowego o ponad 46 proc., a etyliny 95 o ponad 25 proc. w stosunku do cen sprzed konfliktu w Zatoce Perskiej, co powoduje, że ceny detaliczne paliw wzrosły jeszcze bardziej i zapowiadana obniżka w sposób oczywisty ich nie zrekompensuje - wylicza autor komentarza.

Ale wysokość i szybkość wzrostu cen hurtowych dokonywanych przez wiodący podmiot na rynku paliw i prawie miesięczne opóźnienie w jakiejkolwiek reakcji rządu na to, co dzieje się na rynku paliw, są twardym dowodem, że ekipa Tuska świadomie zgodziła się na łupienie Polaków. (…)

Chwalą się tym, za co ścigają Obajtka

Przypomnijmy także, że przez 3 tygodnie od 9 marca w zamrażarce marszałka Czarzastego leżał projekt ustawy o obniżce podatków zawartych w cenach paliw przygotowany przez klub Prawa i Sprawiedliwości i zaprezentowany na jednej z warszawskich stacji paliwowych przez kandydata PiS na premiera prof. Przemysława Czarnka. Projekt krótki, zawierał zaledwie kilka artykułów, w których proponowaliśmy obniżkę stawki podatku VAT z obecnych 23 proc. na 8 proc., obniżkę stawki akcyzy o około 10 proc. oraz zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej, co łącznie powinno pozwolić na obniżenie cen paliw przynajmniej o 1 zł na litrze. Dokładnie takie rozwiązanie wprowadził rząd premiera Morawieckiego tuż po agresji Rosji na Ukrainę i obowiązywało ono przez 11 miesięcy aż do końca 2022 roku, obniżki cen paliw na stacjach benzynowych realizował także Orlen pod kierownictwem prezesa Obajtka w roku 2023, ale za te działania poprzedni zarząd firmy do tej pory, ściga prokuratura wcześniej Bodnara a teraz Żurka.

Prowokacja wymierzona w prezydenta

Wszystko wskazuje więc na to, że rząd Tuska pozwolił łupić Polaków na stacjach benzynowych przez ponad miesiąc, cena etyliny 95 w detalu wzrosła o blisko 2 zł, a oleju napędowego o blisko 3 zł za litr, a obniżką niewiele ponad 1 zł na litrze, co ma nastąpić od wtorku, koalicja 13 grudnia każe się cieszyć Polakom przy świątecznych stołach - diagnozuje Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Ale sytuacja, w której najpierw wymusza się na prezydencie Nawrockim wręcz zawrócenie lotu do USA i podpisanie ustaw, a po tym, jak prezydent je podpisuje w trakcie podróży, ich opublikowanie dopiero po 18 godzinach i zapowiedź, że obniżka cen na stacjach nastąpi dopiero od wtorku, a Orlen w zaledwie 2 dni podnosi ceny hurtowe o blisko 300 zł, to naprawdę gruby skandal.

Oprac. sek

