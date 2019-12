Klinger z NASK: Mocno przyspieszyliśmy wszelkie aktywności

Dzisiaj kluczową aktywnością dla NASK-u jest cyberbezpieczeństwo. Jesteśmy właściwie jednym z podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zapewniamy zespół reagowania na incydenty czy punkt kontaktowy - powiedział Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora NASK w rozmowie dla telewizji wPolsce.

Mamy zbierać informacje, np. odnośnie rozpowszechniania fake newsów, zareagować i przekazać tym co instytucjom co powinni. Czyli rzeczywiście zadziałać jeżeli coś złego dzieje się w polskiej sieci - dodał Klinger.

NASK to Państwowy Instytut Badawczy. Kiedyś w branży IT kojarzył się głównie z rejestrem domen.

Dzisiaj ma dużo szerszą sferę działań. Jesteśmy operatorem ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. To projekt cywilizacyjny. OSE ma zapewnić infrastrukturę dla sieci w polskich szkołach do szybkiego, bezprzewodowego i światłowodowego internetu. Chodzi o szkoły podstawowe i średnie. Minister Cyfryzacji jest naszym nadzorcą i pilnuje przebieg projektu. Mamy zdążyć do końca przyszłego roku, wtedy wszystkie polskie szkoły muszą mieć zapewniony szybki i bezpieczny internet - tłumaczy zastępca dyrektora NASK.

Klinger poinformował, że NASK realizuje projekt zgodnie z planem. Do programu zgłosiło się blisko 70 proc. szkół. Przyznał jednocześnie, że występują trudności we współpracy z operatorami. Wygląda bowiem tak jakby nie do końca im zależało, by swoje obowiązki wykonywać wedle harmonogramu. Sieć OSE dzierżawi światłowody, czyli szuka tych, którzy doprowadzą łącza do szkół. Klinger odniósł się także do dalszych planów NASK.

Chcemy stworzyć także aplikację, która pozwoli włączyć dzieci do systemu bezpieczeństwa OSE poza szkołami. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie będzie dostępne i pozwoli rodzicom trochę odsapnąć. Da oddech, że duża część informacji jest zabezpieczona. Że niektóre drzwi w sieci dla dzieci rzeczywiście są zamknięte - powiedział Klinger.

Telewizja wPolsce, KG