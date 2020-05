Kryzys szansą dla polskich firm, także dzięki Tarczy PFR

Tarcza Finansowa PFR była rozwiązaniem doskonałym i „w samą porę”. Gościem Maksymiliana Wysockiego w programie Mały Biznes Wielka Sprawa w telewizji wPolsce.pl był Łukasz Załucki, prezes firmy Ready Bathroom

Podczas gdy w tej branży bardziej regułą jest, że właścicielami podobnych firm są Niemcy, tak Ready Bathroom to przykład, gdy to polska firma przejmuje firmy zachodnie, by z sukcesem zdobywać zachodnie rynki. Firma przygotowuje gotowe łazienki modułowe, które są bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem np. na rynku duńskim, gdzie w budownictwie nie terminu „stan deweloperski”, a standardem jest oddawanie klientom mieszkań gotowych „pod klucz”.

Jak w wielu podobnych przypadkach, wszystko szło doskonale do czasu perturbacji wynikających z pandemii COVID-19. Z pomocą przyszła tu Tarcza Finansowa PFR.

Tarcza była doskonałym narzędzie, „just in time” (ang. w samą porę), bo w momencie, kiedy nasi klienci za łazienki, nawet te już dostarczone, wstrzymywali płatności, zwodząc nas, że „zapłacimy za tydzień, za dwa, bo nie wiemy, co to będzie”, to dla nas był duży problem. Mogliśmy stracić płynność, a łazienka jest produktem dosyć drogim. Te obroty są znaczne, a za tym idą znaczne koszty. Tarcza PFR-u była narzędziem – na tą chwilę, gdy potrzebowaliśmy – doskonałym. Szybkość przyznania decyzji i pojawiania się środków na rachunku dla mnie była zdumiewająca. Wniosek był dla mnie tak abstrakcyjnie prosty, że nawet nie mówiłem o tym w dziale księgowości. Sam wniosek wypełniłem w kilka minut za pośrednictwem banku, środki na rachunku były w ciągu kilkunastu kolejnych godzin – mówi Łukasz Załucki, prezes firmy Ready Bathroom – Nigdy wcześniej jako przedsiębiorca nie liczyłem na żadne wsparcie rządu, płaciłem podatki, a teraz po raz pierwszy coś otrzymałem i czuję, że w momencie kiedy było nam trudno, to nie zapomniano o nas – dodaje.

Tarcza miała tu też szersze znaczenie. Dzięki temu udało się powstrzymać efekt domina i kolejnych niewypłacalności.

Jesteśmy stosunkowo młodą gospodarką, nie zdążyliśmy się jeszcze rozleniwić jak firmy na Zachodzie. Potrafimy bardzo szybko i elastycznie reagować na nowe wyzwania. Widzę tu dużą szanse dla polskiej gospodarki , żeby się odbiła szybciej niż reszta Unii.

