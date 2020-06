Zagórski: Polska będzie stolicą światowego internetu

Polska wydała prawdopodobnie najlepszą obecnie aplikację na telefony do walki z koronawirusem, awansuje w rankingu Komisji Europejskiej, a w przyszłym roku będzie stolicą światowego internetu. Gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym był Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Tygodnik „Sieci” oraz nasze pozostałe media prowadzą akcję „Kupuję, bo polskie”. Zachęcamy w ten sposób do patriotyzmu konsumenckiego, do kupowania polskich towarów i korzystania z usług polskich firm, by jak najwięcej pieniędzy pozostało w obiegu w polskiej gospodarce. W najbliższym numerze tygodnika „Sieci” znów można będzie otrzymać w prezencie wyjątkową naklejkę z logo akcji, którą można nakleić w dowolny sposób, w widocznym miejscu, np. na witrynie sklepu, by zachęcić do kupowania polskich produktów. Czy w tej samej kategorii, dumy z dobrych jakościowo i polskich rozwiązań mamy z czego być dumni w obszarze cyfryzacji?

Jak ocenia, tu nie mamy się czego wstydzić, a mamy czym się chwalić. Do rozwiązań, którymi możemy się chwalić w pierwszej kolejności minister cyfryzacji zalicza polskie gry, w tym oczywiście „Wiedźmina”. Zalicza także aplikację ProteGO Safe, która miała premierę w zeszłym tygodniu. Przygotowały ją Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia i GovTech Polska.

ProteGO Safe to aplikacja stworzona pod nadzorem ministerstwa cyfryzacji. Ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. To aplikacja, która służy do informowania nas o tym, czy mieliśmy kontakt z osobą zarażoną COVID-19 oraz jaka jest szansa, że w wyniku takiego kontaktu zaraziliśmy się koronawirusem. Jak zaznacza ministerstwo, dane są anonimowe. Aplikacja ProteGO Safe poprzez Bluetooth komunikuje się z urządzeniami innych użytkowników. W momencie, gdy któryś z użytkowników, z którego telefonem spotkał się nasz telefon, zachoruje, dostaniemy odpowiednią informację. Jak ocenił premier Mateusz Morawiecki, każdy, kto używa aplikacji ProteGO Safe, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich i szybszego pokonania koronawirusa.

Aplikacja wykorzystuje rozwiązania unifikujące, przygotowane przez Google i Apple, ale od samego początku stali za nią polscy programiści. Przynajmniej 50 proc. tego rozwiązania to wkład polskich informatyków. Aplikacja ta jest rzeczywiście bardzo ważna – ocenia minister Zagórski. – Jak wszyscy widzimy, mamy co prawda już luzowane obostrzenia, natomiast to nie oznacza, że pozbyliśmy się, w Polsce i na świecie, koronawirusa. To narzędzie autorstwa m.in. polskich programistów ma pozwolić nam na to, żeby czuć się bardziej komfortowo. Trzeba tylko pobrać aplikację i musi to zrobić odpowiednio duża liczba osób, do czego też bardzo zachęcamy – dodaje.

Jak zaznacza minister Zagórski, aplikacja jest w stu procentach anonimowa i bezpieczna. Wszystko, co się w niej dzieje, ma się dziać w obrębie naszego smartfona i tylko tam są zapisywane informacje o kontaktach z innymi urządzeniami. Można pobrać ją na telefony z systemem Android ze sklepu Google Play.

Nikt nie ma wiedzy o tym z kim się spotykaliśmy. Aplikacja rejestruje jedynie kontakty o tym z którymi urządzeniami mieliśmy kontakt w ciągu 14 dni i wie o tym tylko nasz telefon. Specjalne algorytmy definiują na podstawie informacji zbieranych przez telefon, jak bliskość od urządzenia zainfekowanego użytkownika, czy długość kontaktu, jak potencjalnie dla nas niebezpieczny był kontakt z daną osobą. – dodaje minister Zagórski. – Nikt danych personalnych, osobowych, zdrowotnych nie zbiera. Do tej prywatności, zarówno my, jak i Google i Apple do tej prywatności przykładamy bardzo dużą wagę. Nikomu z powodu użycia tej aplikacji nic nie grozi, natomiast korzyści z jej posiadania są ogromne dla wszystkich.

Aplikacja waży tylko nieco pow. 4 MB i nie obciąża naszego systemu. Warto ją pobrać, żeby wiedzieć od razu, czy jest powód do obawy oraz by nie narażać naszych bliskich, zwłaszcza starszych i schorowanych. Ochrona bliskich wydaje się nawet ważniejsza w tym przypadku niż wiedza o nas samych, czy mogliśmy stać się nosicielem, nawet bezobjawowym.

Polska stolicą światowego internetu

Polska cyfryzacja staje na nogi i zaczyna stać pewnie. Niektóre rozwiązania w zakresie cyfryzacji, np. w bankowości, eksperci oceniają jako najlepsze na świecie. Światowe Forum Zarządzania Internetem IGF (ONZ) 2021 obędzie się w Polsce. W świecie cyfryzacji to wydarzenie porównywalne ze Szczytem Klimatycznym. O czym to świadczy?

Mieliśmy być organizatorem IGF już w tym roku, ale z uwagi na pandemię przesunięto wydarzenie w formie spotkania na przyszły rok. W przyszłym roku w Katowicach będziemy „stolicą światowego internetu”, tak to można ująć. To impreza absolutnie porównywalna do szczytu klimatycznego. Może nie jest tak duża, bo nie zjeżdża się kilkadziesiąt tysięcy uczestników, a kilka tysięcy, ale rzeczywiście istotna. Decydująca w jakiejś mierze o tym jak dyskusja o internecie będzie się toczyła w kolejnych miesiącach i latach.

Jak ma się do tego kolejna odsłona raportu DESI, która ujrzała światło dzienne na dniach? DESI to niesłynne w ocenie krytyków badanie Komisji Europejskiej nt stanu cyfryzacji krajów członkowskich. Niesłynne ze względu na czasem absurdalne kryteria oceny, metodologię, np. pytane o to, czy firma posiada w biurze, archaiczne już od wielu lat urządzenie, jak faks. W tegorocznym badaniu Polska awansowała o dwa oczka, będąc daleko w tyle za np. Francją, która, oceniana jest jako typowy unijny średniak, jednak jeśli wziąć pod uwagę np. dostępność szerokopasmowego internetu na wsiach, to w porównaniu z Polską wypada na najbardziej zacofaną w Europie.

OBEJRZYJ CAŁY WYWIAD GOSPODARCZY: