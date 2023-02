Rynek długu znowu problemem dla Wall Street

Czwartkowa sesja w Europie potoczyła się w sposób, z którego inwestorzy z pewnością mogą być zadowoleni

Po wyraźnie dodatnich otwarciach na większości głównych rynków, indeksy zdołały do około południa jeszcze powiększyć skalę wzrostów, a jeśli potem się korygowały to raczej łagodnie. Słabo zachowywał się hiszpański IBEX (+0,18%), poza nim skala wzrostów najważniejszych indeksów wynosiła od 0,33% (FTSE100) do 1,26% (FTSE MiB). Rynek włoski coraz wyraźniej dystansuje resztę kontynentu, stopa zwrotu YTD w Mediolanie przekroczyła wczoraj 16%, co czyni go jedną z najsilniejszych giełd świata.

W Warszawie WIG20 wzrósł o 0,51%, mWIG40 o 1,57%, a sWIG80 o 0,65%. Obroty pozostają wyraźnie niższe niż w styczniu, wczoraj ledwo przekroczyły 800 mln zł. Drożały banki (+1,64%), PZU (+1,22%), a najlepiej w głównym indeksie zachowywało się Asseco (+4,48%). Wśród średnich spółek bohaterem sesji był Datawalk (+16,13%), wyróżniał się także Livechat (+6,43%), który kontynuował wzrosty ze środy i wyznaczył nowe szczyty. Wśród małych i średnich spółek widoczne jest zainteresowanie podmiotami, których działalność ma cokolwiek wspólnego ze sztuczną inteligencją. Wydarzeniem dnia na polskim rynku była konferencja prezesa NBP po środowym posiedzeniu RPP. A. Glapiński podzielił się z inwestorami prognozą spadku inflacji do 6% r/r w grudniu 2023 r., jednocześnie określając taki poziom jako „słabo dostrzegalny”, co może budzić lekką konsternację. Uważamy jednak, że w świetle rynkowych wydarzeń ostatniego półtora miesiąca taki poziom jest absolutnie realny, choć niższy od naszych własnych oczekiwań.

W USA S&P500 spadło o 0,88%, NASDAQ o 1,02% pomimo dobrego początku sesji. Krótko po starcie handlu nastroje w przekroju wszystkich klas aktywów zaczęły się wyraźnie pogarszać, czemu sprzyjała nieudana aukcja amerykańskich obligacji 30-letnich. Kurs EURUSD wymazał całość wcześniejszych wzrostów, zawracając z poziomu 1,0790 do 1,0720, rentowności obligacji 2-letnich przekroczyły 4,50%, a skala inwersji krzywej wyznaczyła nowy rekord – różnica w rentownościach 2-latek i 10-latek sięgnęła 86 pb. Dane z rynku pracy dalej są przetrawiane, można spodziewać się kolejnych wahań nastrojów wokół tego, w jakim stopniu wzmacniają retorykę FOMC.

W godzinach porannych spadają rynki azjatyckie, Hong Kong o niemal 2%. Spadają spółki G. Adani’ego w Indiach po informacjach, że MSCI zapewne obniży ich wagi w benchmarkach. Na czołówki mediów ekonomicznych dostał się też inny indyjski biznesmen – Trafigura oskarża P. Guptę o systematyczne oszustwa w ramach dostaw niklu, w wyniku których surowcowy gigant mógł stracić 0,5 mld USD. Oczekujemy otwarcia na wyraźnych minusach w Polsce i Europie. W dalszej części dnia wpływ na nastroje mogą mieć prognozy Komisji Europejskiej dla krajów UE, a także odczyt indeksu Uniwerstytetu Michigan ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań inflacyjnych. Wypowiadać się będą kolejni członkowie FOMC (C. Waller, P. Harker).

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion