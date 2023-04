Fuzja WWE i UFC: dalsze kroki i aspekt inwestycyjny

World Wrestling Entertainment (WWE) oraz Ultimate Fighting Championship (UFC) łączą się w jedną spółkę o wartości 21,4 mld dolarów

Nowa organizacja może stać się potentatem w branży rozrywki. Działając pod nową nazwą, która nie została jeszcze ujawniona, i z większą siłą negocjacyjną, ma szansę na nowe kontrakty reklamowe oraz lepszą pozycję na platformach streamingowych.

UFC należy do Endeavor Group, firmy działającej w branży rozrywkowej i sportowej. WWE specjalizuje się w organizowaniu i promowaniu profesjonalnych walk wrestlingowych oraz produkcji programów telewizyjnych i filmów związanych z tą dziedziną. Endeavor Group zachowa w nowej firmie kontrolny pakiet 51 proc. udziałów, a akcjonariuszom WWE przypadnie 49 proc. Transakcja ma zostać zakończona w drugiej połowie 2023 r. Nowa firma ma być notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i będzie kierowana przez CEO Endeavor – Ari Emanuela.

Obecnie marże zysku netto obu spółek za 2022 r. wynoszą: 6,1 proc. (Endeavor) oraz 15,1 proc. (WWE), przy średniej dla sektora rozrywkowego na poziomie 0,87 proc. Podkreśla to konkurencyjność obu spółek, których fuzja pozwoli wykorzystać potencjał do generowania zysków. Na kolejny duży plus należy wskazać wieloletnią zdolność WWE i UFC do generowania dodatnich przepływów pieniężnych ze swojej działalności, co nie jest oczywiste, jeśli chodzi o branżę rozrywkową.

Po ogłoszeniu stworzenia nowego podmiotu akcje WWE wzrosły o ponad 13 proc. Spółka posiada 9 rekomendacji wydanych przed ogłoszeniem i przeważnie są to rekomendacje kupna. Średnia cena docelowa jest wyznaczona na poziomie 106 USD, czyli o 9 proc. wyżej od ostatniej ceny zamknięcia. Najwyższa cena docelowa znajduje się na poziomie 111 USD, a najniższa wynosi 100 USD.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.