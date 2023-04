Cudzoziemcy kupili w Polsce ponad 14 tysięcy mieszkań

W 2022 roku obcokrajowcy kupili w naszym kraju rekordową liczbę mieszkań. Największą popularnością polskie nieruchomości cieszą się wśród Ukraińców. Kupili oni co najmniej 6,2 tysięcy mieszkań o łącznej powierzchni 335 tys. m kw.

14 359 – tyle mieszkań nabyli cudzoziemcy w Polsce w 2022 roku wg danych MSWiA. W sumie lokale te miały aż 820 tysięcy m kw. To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w 2022 roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 57 m kw.

Wyniki te są rekordowe. W 2022 roku cudzoziemcy kupili bowiem o 35% więcej lokali niż w 2021 roku. Wtedy zostali oni właścicielami 10,6 tys. mieszkań. Ubiegłoroczny wynik jest ponadto grubo ponad dwa razy wyższy niż ten z 2016 roku.

Ukraińcy na dobre wyprzedzili Niemców

Nie jest zaskoczeniem, że spośród wszystkich narodowości najwięcej mieszkań kupili w Polsce Ukraińcy. W 2022 roku nabyli oni łącznie aż ponad 335 tys. m kw. mieszkań. Rok wcześniej było to niecałe 250 tys. metrów. W tym przypadku można więc mówić o 36% wzroście zainteresowania kupnem nieruchomości przez naszych wschodnich sąsiadów. Metraż to jedno, ale bardziej namacalna byłaby wiadomość o tym, ile konkretnie mieszkań zostało w Polsce kupionych przez cudzoziemców. Niestety dane, które upublicznia MSWiA nie pozwalają na precyzyjną odpowiedź. Wiemy jedynie, że bez obowiązku uzyskiwania specjalnego zezwolenia, Ukraińcy nabyli w Polsce w 2022 roku 7,1 tys. nieruchomości. Te nieruchomości to jednak nie tylko mieszkania, ale też np. garaże czy lokale użytkowe. Wiemy jednak, że ze wspomnianych 7,2 tysięcy nieruchomości samodzielne lokale mieszkalne stanowią co najmniej 6,2 tys. sztuk. W przypadku około tysiąca nieruchomości nabytych przez Ukraińców nie mamy pewności o jakim typie nieruchomości mówimy. Już jednak te niepełne informacje pokazują, że Ukraińcy kupowali w Polsce raczej skromniejsze mieszkania. Przeciętna powierzchnia lokalu nabytego przez naszych wschodnich sąsiadów (około 50 metrów) jest bowiem niższa niż średnia wielkość mieszkania kupionego przez wszystkich cudzoziemców (ww. 57 m kw.).

Niemcom depczą po piętach Białorusini

Dla porównania, nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy (zarówno osoby fizyczne, jak i firmy) kupili ponad 80 tys. m kw. mieszkań. Oznacza to, że nabyli oni ponad 4 razy mniej powierzchni mieszkalnej niż Ukraińcy. Niestety w tym wypadku również nie wiemy dokładnie, ile mieszkań kupili nasi zachodni sąsiedzi. Na podstawie danych MSWiA można jednak oszacować, że jeżeli przeciętne mieszkanie ma 57 metrów kw., to zarówno osoby fizyczne jak i prawne pochodzące z Niemiec kupiły około 1,4 tys. lokali.

To niewiele więcej niż to, ile kupili Białorusini. W 2022 roku nabyli oni łącznie bez mała 71 tys. m kw. powierzchni mieszkalnej. To prawie dwa razy więcej niż w 2021 roku. W 2022 roku Białorusini kupili co najmniej 1,3 tys. mieszkań w naszym kraju.

Cudzoziemcy najchętniej kupują w Warszawie

Ciekawe jest też to jakie lokalizacje cudzoziemcy wybierają. Tu palmę pierwszeństwa dzierży Warszawa. W 2022 roku cudzoziemcy jako osoby fizyczne kupili ponad 2,5 tys. mieszkań, a zagraniczne firmy dołożyły do tego wyniku jeszcze ponad 1,1 stołecznych lokali. Łącznie więc obcokrajowcy nabyli w Warszawie ponad 3,7 tys. mieszkań.

To ponad dwa razy więcej niż w 2021 roku. Na drugim miejscu uplasował się Kraków z wynikiem na poziomie 1,4 tys. mieszkań. Nieco mniej, ale również powyżej tysiąca lokali nabyli cudzoziemcy we Wrocławiu. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Łódź, Poznań, Gdańsk i Szczecin z wynikami na poziomie od 149 do 571 nieruchomości.

Na drugim biegunie mamy natomiast polskie miejscowości turystyczne (Świnoujście, Zakopane) oraz Gdynię. W tych wszystkich miastach cudzoziemcy kupili łącznie mniej niż 100 nieruchomości. Co ciekawe w Zakopanem osoby z zagranicy nabyły jedynie 2 mieszkania.

Oskar Sękowski, Bartosz Turek

HREIT