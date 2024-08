Polska gospodarka potwierdza mocne fundamenty złotego

W II kw. br. dynamika PKB Polski przyspieszyła z 2,0 do 3,2 proc. r/r. Prognozy zakładały odczyt na poziomie 2,7 proc. r/r. Gospodarka wzrosła o 1,5 proc. kw/kw. Oba wskaźniki osiągały wyższe wartości poprzednio w 2022 r. Wstępny odczyt GUS nie zawiera informacji o strukturze wzrostu. Zostaną one opublikowane dopiero pod koniec miesiąca.

Należy jednak przyjmować, że odbicie koniunktury spoczywa na barkach konsumentów przy słabości inwestycji i eksportu netto. Taką ocenę zdaje się potwierdzać fakt, że w przeciwieństwie do odczytów dla Niemiec czy pozostałych gospodarek naszego regionu dane wypadły zdecydowanie powyżej prognoz. Krzepnięciu konsumpcji sprzyja luźna polityka fiskalna, ale przede wszystkim dobra kondycja rynku pracy, co po spadku inflacji skutkowało przejściowym wzrostem realnej dynamiki wynagrodzeń do wartości dwucyfrowych. Skrajnie sprzyjająca budżetom gospodarstw domowych sytuacja nie mogła długo się utrzymać, ale w kolejnych kwartałach, w przeciwieństwie do większej części 2023 r., płace będą rosnąć zdecydowanie szybciej niż ceny.

W całym 2024 r. roku polska gospodarka w niesprzyjającym otoczeniu zewnętrznym powinna wzrosnąć o ok. 3 proc. r/r przy odbiciu spożycia indywidualnego przekraczającym 4,5 proc. r/r. W obecnych warunkach to dobry rezultat, ale najoptymistyczniejsze prognozy sprzed kilku miesięcy ewidentnie się nie ziszczą. W kolejnym roku, przy nasilającej się kontrybucji inwestycji i poprawie koniunktury w Europie Zachodniej, tempo wzrostu może zbliżyć się do 4 proc. r/r. GUS potwierdził jednocześnie, że inflacja w minionym miesiącu odbiła z 2,6 do 4,2 proc. r/r, głównie za sprawą wzrostu rachunków za energię elektryczną i gaz. Dynamika CPI, po silnym skoku związanym ze znoszeniem działań osłonowych, będzie w kolejnych miesiącach dryfować w kierunku 5 proc. r/r. Presja cenowa osiągnie apogeum na początku przyszłego roku, gdy roczny wzrost cen konsumenckich przekroczy na moment 6 proc. r/r. Lipiec br. był najprawdopodobniej pierwszym miesiącem od marca 2023 r., w którym inflacja bazowa nie spadła.

Wskaźnik wzrósł najpewniej z 3,6 do 3,7 proc. r/r. Dynamika cen z wyłączeniem energii i żywności zakończyła fazę spadków na trudnym do zaakceptowania przez Radę Polityki Pieniężnej poziomie i będzie nieznacznie przyspieszać pod wpływem silnego popytu konsumenckiego, rozlewania się wzrostu cen energii na pozostałe kategorie towarów oraz newralgicznych usług. Relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego, silny rynek pracy i perspektywa dalszego przyspieszania inflacji w pozostałej części roku powstrzymają RPP przed złagodzeniem nastawienia i rozpoczęciem dyskusji nad obniżkami stopy referencyjnej z obowiązującego od października ub.r. pułapu 5,75 proc.

Nastawienie RPP jest fundamentem atrakcyjności złotego i mocno kontrastuje z globalną falą luzowania polityki pieniężnej, do której we wrześniu dołączy także amerykańska Rezerwa Federalna. Polska waluta w trakcie sierpniowego tąpnięcia na rynkach akcji zachowała relatywną siłę, a po uspokojeniu globalnych nastrojów odrabia straty. EUR/PLN szybko powrócił pod 4,30, a USD/PLN, naruszając 3,90, jest o włos od tegorocznych minimów. Prognozy fintechu Cinkciarz.pl mówią, że na koniec roku za euro płacić będziemy ok. 4,25 zł, a za dolara ok. 3,83 zł.

Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl