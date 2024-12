Inflacja w USA kontynuuje przejściowe odbicie

Ceny konsumenckie w USA wzrosły w listopadzie o 0,3 proc. m/m. Dynamika CPI przyspieszyła drugi raz z rzędu, odbijając w tym kwartale z cyklicznych minimów 2,4 proc. r/r do 2,7 proc. r/r. Newralgiczny dla perspektyw amerykańskiej polityki pieniężnej wskaźnik nieuwzględniający żywności i energii od sierpnia rośnie w tempie 0,3 proc. m/m. W rezultacie inflacja bazowa utrzymała wartość 3,3 proc. r/r. Zagrożenie, że presja cenowa ponownie zacznie wymykać się spod kontroli, jest nikłe. Przez cały 2025 r. inflacja zarówno konsumencka, jak i miara PCE Core, nie powinny przekroczyć 2,5 proc. r/r.

Dzisiejsze odczyty były zgodne z oczekiwaniami i nie zmieniają postrzegania zamiarów Rezerwy Federalnej. Zmniejszająca koszt pieniądza do przedziału 4,25-4,50 proc. i zarazem trzecia redukcja w cyklu (rozpoczętym we wrześniu ruchem) jest praktycznie przesądzona. Po ostatnim raporcie z amerykańskiego rynku pracy, wskazującym na wzrost stopy bezrobocia do 4,25 proc., wycena prawdopodobieństwa, że FOMC na przyszłotygodniowym posiedzeniu dokona obniżki stóp o 25 pb, wzrosła z ok. 70 proc. przed tygodniem do niemal 90 proc. obecnie.

Wydaje się jednak, że w szerszym horyzoncie decyzje Fed stanowić będą zagrożenie dla dolara. Na przyszły rok w pełni wycenione są zaledwie dwie redukcje o skali 25 pb każda. Z kolei członkowie FOMC przed niespełna trzema miesiącami za scenariusz bazowy na koniec 2025 r. zakładali obniżenie kosztu pieniądza poniżej 3,5 proc. Od wyborów w USA inwestorzy mogli zbyt mocno skoncentrować się na długofalowych i strukturalnych konsekwencjach wygranej Donalda Trumpa, bagatelizując nieco wpływ czynników cyklicznych.

Prognozy Cinkciarz.pl odt EUR/PLN i USD/PLN, które agencja Bloomberg uznaje za najtrafniejsze na świecie, mówią o wyczerpaniu potencjału do zniżek kursu euro, ale zakładają, że kurs dolara w najbliższych miesiącach powinien ponownie wyraźnie spadać poniżej bariery 4,0.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl

