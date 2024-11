Fed tnie stopy, ale redukuje tempo luzowania

Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 pb, redukując koszt pieniądza do przedziału 4,5–4,75 proc. Decyzja była zgodna z prognozami i w pełni wyceniona przez inwestorów. Kurs dolara wciąż podlega podwyższonej okołowyborczej zmienności. Polityka pieniężna znalazła się chwilowo na dalszym planie, stanowiąc tło dla kluczowych rozstrzygnięć na scenie politycznej USA. Wczoraj amerykańska waluta potężnie zyskiwała, a dziś następuje odreagowanie pierwszej reakcji na wyniki głosowania. Złoty zyskuje, dolar traci, a USD/PLN cofa się do 4,0.

Do września Fed przez ponad rok utrzymywał koszt pieniądza w najwyższym od dwóch dekad przedziale 5,25–5,50 proc. Na poprzednim posiedzeniu FOMC agresywnie rozpoczął cykl obniżek, obniżając stopy o pół punktu procentowego. Dominował wówczas pogląd, że opanowanie inflacji i letnie pogorszenie kondycji rynku pracy przełożą się na kontynuację zdecydowanych kroków. Dane napływające z amerykańskiej gospodarki szybko uspokoiły inwestorów i stłumiły strach przed recesją, negując potrzebę agresywnego luzowania polityki pieniężnej. Od połowy września wycena tegorocznych cięć zmniejszyła się o około 75 pb. Urealnienie oczekiwań sprzyjało odbiciu kursu dolara z długoterminowych minimów. Scenariuszem bazowym na końcówkę roku stały się dwa ruchy o łącznie pół punktu procentowego.

Ważnym czynnikiem sprzyjającym umocnieniu USD, wzrostowi rentowności amerykańskich obligacji i tonowaniu oczekiwań co do skali cięć w 2025 r. było zbliżanie się wyborów prezydenckich w USA. W pierwszej części kwartału inwestorzy wyraźnie stawiali na strategie rynkowe zakładające wygraną Donalda Trumpa, jednocześnie omijając rynki wschodzące. Gospodarczy program Republikanów można scharakteryzować jako prowzrostowy i profinlacyjny, ponieważ obok protekcjonistycznych praktyk handlowych kładzie duży nacisk na cięcia podatków i deregulację. Wcielenie tych postulatów w życie może mieć wpływ na politykę pieniężną, wymuszając na Rezerwie Federalnej bardziej restrykcyjne nastawienie. Fintech Cinkciarz.pl jest jednak sceptyczny, czy silny powyborczy skok to przedsmak długotrwałego trendu wzrostowego w notowaniach USD.

Poprzednia kadencja Trumpa nie upłynęła pod znakiem dominacji amerykańskiej waluty, lecz raczej charakteryzowała się niepewnością i niestabilnością notowań. Warto jednak zauważyć, że wycena cięć stóp przez Fed w 2025 r. może być niedoszacowana. Obecnie dyskonto nie zakłada nawet trzech pełnych cięć o 25 pb, co – w przypadku cyklicznego osłabienia koniunktury – może zagrażać dolarowi. Prognozy walutowe fintechu Cinkciarz.pl dot. EUR/PLN i USD/PLN, które agencja Bloomberg ponownie uznała za najtrafniejsze na świecie, mówią o spadku kursu euro poniżej 4,30 zł i powrocie kursu dolara poniżej 3,90 zł pod koniec kwartału. W dłuższej perspektywie złoty nie wydaje się mieć znaczącego potencjału do umocnienia w relacji do euro, ale powinien kontynuować umacnianie się względem USD. W połowie przyszłego roku dolar może kosztować około 3,75 zł.

Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl

