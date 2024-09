Rynek wciąż wierzy w 50 pb obniżki stóp w USA

Notowania kontraktów futures sugerują neutralne otwarcie w Europie, zapewne również w Polsce. Awersja do ryzyka wydaje się dość niska, drożeć nie przestaje złoto, po dziesięcioprocentowym ruchu w górę w ubiegłym tygodniu kolejny 1 proc. zyskuje srebro

Piątkowa sesja przyniosła w Europie i USA kontynuację wzrostów, która za oceanem przerodziła się już w wymazanie niemal całości przeceny z pierwszego tygodnia września. Główne indeksy na Starym Kontynencie rosły od 0,39 proc. (FTSE100) do 1,23 proc. (IBEX). Wbrew naszym porannym obawom nie doszło do żadnej redukcji zakładów na to, że w środę FOMC obniży stopy o 50 pb. Rynek wciąż wycenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza na około 60 proc., rentowności 2-letnich amerykańskich obligacji skarbowych utrzymały się do końca dnia w okolicy 2-letnich minimów, dolar jest koszykowo najsłabszy od stycznia. Kurs EURUSD wprawdzie dopiero testuje 1,11, ale USDJPY kwotowany jest na poziomach najniższych od lipca ubiegłego roku.

WIG20 wzrósł w piątek o 1,84 proc., MWIG40 o 0,64 proc., a sWIG80 o 0,24 proc.. Wiedziony w górę przez PKO (+3,66 proc.) WIG_Banki zyskiwał 2,43 proc., potężnym wsparciem dla głównego indeksu były też Orlen (+1,59 proc.), LPP (+2,40 proc.), PZU (+1,61 proc.) i KGHM (+2,22 proc.). Wśród średnich spółek Millenium (+2,61 proc.), ING (+1,55 proc.) i BNP (+2,94 proc.) miały wsparcie m.in. CCC (+1,81 proc.), ale dużym obciążeniem były notowania Benefitu (-4,29 proc.).

S&P500 wzrosło o 0,54 proc., a NASDAQ o 0,65 proc. Gwiazdą sesji było Warner Bros Discovery (+10,84 proc.), które odbija z dołków za sprawą sukcesu „Beetlejuice Beetlejuice”, dobrze radziła sobie także znacznie ważniejsza spółka, która zaliczyła ostatnio duże spadki – Alphabet (+1,82 proc.). Wzrosty miały bardzo szeroki charakter, drożało 416 spółek głównego indeksu. W teorii czyni to naruszenie lipcowych szczytów bardzo prawdopodobnym scenariuszem, ale w tym tygodniu będzie słabł popyt związany z buybackami, a ubiegłotygodniowe zachowanie giełdy wydaje się mocno oderwane od rzeczywistości rysowanej chociażby przez dane inflacyjne.

Sesja w Azji ma mieszany przebieg, notowania kontraktów futures sugerują neutralne otwarcie w Europie, zapewne również w Polsce. Awersja do ryzyka wydaje się dość niska, drożeć nie przestaje złoto, po dziesięcioprocentowym ruchu w górę w ubiegłym tygodniu kolejny 1 proc. zyskuje srebro. Sierpniowe dane z Chin opublikowane w weekend wyglądają jednak słabo, dynamika sprzedaży detalicznej spadła już do poziomu 2,1 proc. r/r (prognozy: 2,5 proc. r/r). W trakcie dnia najistotniejszą publikacją będzie Empire State Manufacturing Index.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

