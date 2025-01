Dobre otwarcie GPW, kontynuacja przeceny na Wall Street

W piątek poznamy wskaźnik ISM dla amerykańskiego przemysłu, w centrum uwagi w Stanach Zjednoczonych będzie wieczorem także głosowanie w kwestii spikera Izby Reprezentantów.

Indeksy europejskie rozpoczęły nowy rok od wzrostów. Dodatnie otwarcie zostało zakwestionowane w trakcie sesji, ale po odnotowaniu dołków w okolicach południa zobaczyliśmy falę wzrostową, która pozwoliła zakończyć dzień zwyżkami o skali od 0,18 proc. (CAC40) do 1,07 proc. (FTSE100). Mniej sielankowy obraz ujrzeliśmy na rynku walutowym – kurs EURUSD spadł z 1,0375 w okolicach porannych do nawet 1,0225. Silne ruchy na różnych klasach aktywów są wpisane w początek stycznia, wczoraj na amerykańskich 10-latkach najpierw zobaczyliśmy spadek rentowności z 4,58 proc. do 4,52 proc., a później ich wzrost do niemal 4,60 proc.

Po bardzo słabym roku 2024 w dobrym stylu handel rozpoczęła GPW. WIG20 wzrósł o 1,60 proc., mWIG40 o 1,84 proc., a sWIG80 o 1,51 proc. Obroty zbliżyły się do 1,1 mld zł. Na plusie znalazło się 18 spółek głównego indeksu, ale brak PKO na tej liście ciążył dość wyraźnie. O 4,60 proc. rósł jednak Orlen, o 4,28 proc. Allegro, o 2,90 proc. Dino. Wśród średnich spółek rewelacyjny start roku zaliczyły dwie najważniejsze – Żabka wzrosła o 6,44 proc., a CCC o 6,53 proc.

W skali globalnej start roku jest jednak rozczarowaniem. Pomimo silnych wzrostów cen kontraktów futures w pierwszej części dnia S&P500 spadło o 0,22 proc., a NASDAQ o 0,16 proc. 6,08 proc. traciła Tesla, która jest notowana już 22 proc. poniżej grudniowego szczytu. Poza nią jednak słabością wyróżniały się raczej spółki tradycyjnej gospodarki – General Motors (-3,57 proc.), Boeing (-2,90 proc.) czy Nike (-2,64 proc.).

W godzinach porannych lekko rośnie Hang Seng, ale o około 1,5 proc. spada Shanghai Composite. Rentowności chińskich obligacji 10-letnich po raz pierwszy w historii przetestowały poziom 1,60 proc. Wczorajsze zamknięcie w USA oznacza prawdopodobnie, że Polska i Europa rozpoczną dzień od co najmniej lekkiej przeceny. W jego trakcie poznamy wskaźnik ISM dla amerykańskiego przemysłu, w centrum uwagi w Stanach Zjednoczonych będzie wieczorem także głosowanie w kwestii spikera Izby Reprezentantów.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

