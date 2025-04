Trump gorszy niż pandemia?

Notowania kontraktów futures na S&P500 znajdują się około 4 proc. niżej niż na piątkowym zamknięciu, sesja w Europie i Polsce rozpocznie się prawdopodobnie przeceną o 3-4 proc.

Początek piątkowej sesji w Europie przyniósł kontynuację potężnych spadków z czwartku, ale do około południa większość indeksów pozostawała względnie stabilna. Tamy pękły pod naporem podaży, gdy agencja Xinhua ogłosiła, że Chiny mówią „sprawdzam” administracji Donalda Trumpa i w odpowiedzi na cła ogłoszone w czwartek wprowadzają analogiczne cło w wysokości 34 proc. na wszystkie towary amerykańskie. Kontynuacja wyprzedaży, która nastąpiła po tych informacjach sprawia, że ostatnie dwa dni mogą być porównywana w ciągu ostatnich 15 lat już tylko do wybuchu paniki wokół pandemii COVID. Główne indeksy europejskie zamykały dzień stratami od 4,95 proc. do 6,53 proc.. Kurs EURUSD próbował zaatakować raz jeszcze poziom 1,11, ale finalnie zamknął się w okolicy 1,0950, co jest sygnałem, że mieliśmy do czynienia z pełną kapitulacją. Innymi była kontynuacja spadków rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich z 4,05 proc. do 3,90 proc. dziś rano i potężna wyprzedaż złota (-2,52 proc.), które podobno było masowo wykorzystywane lub upłynniane, by pokrywać pozycje margin call funduszy hedgingowych.

WIG20 spadł o 6,37 proc., mWIG40 o 5,04 proc., a sWIG80 o 2,90 proc.. WIG_Banki stracił 10,15 proc., wciąż będąc pod dodatkową presją za sprawą zmiany retoryki prezesa Glapińskiego. PZU przeceniło się o 7,04 proc., KGHM o 9,49 proc.. Na plusie zamknął się jedynie CD Projekt (+0,14 proc.), co w tych warunkach było dużą sztuką.

S&P500 spadło w piątek o 5,97 proc., a NASDAQ o 5,82 proc., VIX osiągnął poziom 45. Najbardziej agresywnie wyprzedawano energetykę (-8,70 proc.) i spółki finansowe (-7,39 proc.), czyli sektory, które w ostatnich tygodniach przed załamaniem pozytywnie się wyróżniały. Niezwykłość sesji puentuje fakt, że na plusie zamknęło się tylko 14 spółek S&P500 - wśród nich Nike i Lululemon, czyli firmy najbardziej dotknięte przez radykalne propozycje ceł nałożonych na import z Wietnamu. Już w piątek zaczęły napływać informacje, że biedne kraje azjatyckie dążą do szybkich porozumień, tak jak przewidywaliśmy. W ogonie tabeli znalazły się m.in. Micron (-12,94 proc.), Intel (-11,50 proc.), Palantir (-11,47 proc.), Tesla (-10,42 proc.) i Boeing (-9,49 proc.). Po piątkowej sesji CNN’owski wskaźnik Fear&Greed spadł do poziomu 4, niższego niż w dołkach pandemii i ostatniej bessy.

W godzinach porannych najsilniejszy spośród azjatyckich indeksów Sensex traci około 4 proc., najsłabszy Hang Seng około 12 proc.. Mediana przecen na innych rynkach oscyluje wokół 7 proc. Notowania kontraktów futures na S&P500 znajdują się około 4 proc. niżej niż na piątkowym zamknięciu, sesja w Europie i Polsce rozpocznie się prawdopodobnie przeceną o 3-4 proc. Kolejne banki ogłaszają nadchodzącą recesję w USA. Zrobił to już JP Morgan, Goldman Sachs zrewidował w niedzielę ryzyko takiego scenariusza z 35 proc. do 45 proc.. Lewarowanie funduszy hedgingowych spadło do najniższych poziomów od 18 miesięcy. Spodziewamy się, że rynki mogą wyznaczyć dzisiaj lokalne minimum przed próbą odbicia, której powodzenie będzie zależało od wstrzymania amerykańskich ceł „na okres negocjacji”, do czego nawołuje rosnąca liczba inwestorów, na czele z Billem Ackmanem. W odróżnieniu od 2020 r. tym razem rynek nie może liczyć, że uratuje go Fed, jakiekolwiek działania poza przyspieszeniem obniżek są obecnie mało realistyczne. Donald Trump, Howard Lutnick i Scott Bessent przekonywali w weekend, że nie boją się zachowania stojącego u progu bessy S&P500, ale oceniamy, że jest to blef, który zostanie ujawniony bardzo szybko.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

