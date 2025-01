Rynek żegna Jimmy’ego Cartera

W USA dzisiaj dzień wolny na rynkach z powodu żałoby po śmierci 39. prezydenta. Ropa naftowa blisko trzymiesięcznych szczytów. Na kryptowalutach w tym tygodniu jednak przecena.

Co z rynkiem pracy w USA?

Wczoraj zobaczyliśmy dwa ważne odczyty z USA. Z jednej strony słabiej od oczekiwań wypadł Raport ADP. Rynek spodziewał się wyniku 140 tysięcy w ramach zmiany zatrudnienia. Faktyczna wartość była jednak o 18 tysięcy niższa i wyniosła 122 tysiące. Z drugiej strony kwadrans później okazało się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła tylko 201 tysięcy. Trzeba pamiętać, że są to tygodniowe dane, w związku z czym warto poczekać czy trend się utrzyma. Już tydzień temu jednak oglądaliśmy wartość 211 tysięcy. Jest to o tyle ważne, że są to poziomy, przy których można się spodziewać spadku stopy bezrobocia. Ostatni raz tak niską liczbę tych wniosków oglądaliśmy w lutym 2024, co biorąc pod uwagę, że są to dane tygodniowe, a nie miesięczne pokazuje jak niski to wynik. Rynek miał mieszane uczucia po tych odczytach, finalnie mimo lekkiego odbicia dolar nadal utrzymał siłę.

Ropa naftowa zyskuje

Wczoraj ropa naftowa wybiła kolejne szczyty, znajdując się na najwyższym poziomie od początku października. Jednym z powodów są wątpliwości co do możliwości wydobywczych w państwach objętych sankcjami. Z drugiej strony kraje OPEC mają jeszcze rezerwy mocy i gdyby chciały, mogłyby zwiększyć wydobycie. Problem polega na tym, że pomimo że znajdujemy się niemal na trzymiesięcznych szczytach, to obecna cena baryłki ropy znajduje się poniżej średniej za ostatni rok. Jaki ma to wpływ na rynki walutowe? Im wyższe ceny ropy, tym wolniej uda się dusić inflacje. Tym samym stawia to pod znakiem zapytania obniżki stóp procentowych, a przynajmniej ich dotychczasowe tempo.

Kryptowaluty znów w odwrocie

Początek 2025 roku wyglądał całkiem solidnie na rynku cyfrowych walut. W pierwszym tygodniu najpopularniejsza kryptowaluta świata wzrosła z 94 000 USD do 102 000 USD. Od tego czasu jednak rozpoczął się spadek i w ciągu dwóch dni Bitcoin spadł poniżej progu 94 000 USD. Powodem są oczekiwania głoszone przez wielu analityków, że to czas na realizację zysków. Jednym z argumentów są prognozy co do poziomów stóp procentowych w przyszłości w USA. Im wyższe stopy procentowe, tym lepiej zapłacą obligacje czy lokaty, będące jednak pewną alternatywą dla rynku kryptowalut. Z drugiej strony nie brakuje wypowiedzi osób łączonych z administracją Donalda Trumpa, że nowy rząd może spowolnić wzrosty na tym rynku.

Dzisiaj żałoba w USA z powodu śmierci Jimmy’ego Cartera co powoduje, że kalendarz danych makroekonomicznych jest niemalże pusty.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

