Walentynkowa przecena złota

Piątek to nie tylko słabsze dane z USA z powodu spadającej mocniej od oczekiwań sprzedaży detalicznej. To przede wszystkim istotna przecena złota. W tle Rumunia nie zmienia stóp procentowych i czeka na uspokojenie sytuacji w kraju i na świecie.

Gospodarka USA

Piątek to przede wszystkim dane na temat sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej w największej gospodarce świata. Sprzedaż detaliczna rośnie w skali roku o 4,2 proc., co jest obiektywnie dobrym wynikiem. Problem w tym, że oczekiwania w styczniu mówiły o zmniejszeniu o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym. Spadek po grudniu to nic zaskakującego – problem w tym, że wyniósł on 0,9 proc., czyli wyraźnie więcej niż przypuszczano. Produkcja przemysłowa rosła z kolei o 2 proc. w ujęciu rocznym. Były to lepsze dane od prognoz. Reakcja rynków była dość prosta do przewidzenia. Fajnie, że się więcej produkuje, ale co z tego, skoro ludzie tego nie kupują i trafi to na magazyn. Piątek był pierwszym dniem od końca stycznia, kiedy to za 1 EUR trzeba było zapłacić więcej niż 1,05 USD.

Złoto i walentynki

Wydawać by się mogło, że walentynki to będzie dobry moment dla rynku złota. Przynajmniej dla jego jubilerskiej części. Jak się jednak okazało, wyglądało to zupełnie inaczej. Piątek był dniem przeceny o ponad 2 proc. Aby lepiej zrozumieć co się stało, najlepiej spojrzeć na wykres. Od przełomu roku mieliśmy bardzo wyraźny i stabilny trend wzrostowy, który doprowadził do wzrostu cen z okolic 2650 dolarów za uncję, a przez moment nawet do ponad 2950 dolarów. Po tak silnym ruchu, 60-dolarowa przecena nie może szczególnie dziwić. Część inwestorów od dłuższego czasu zastanawiała się, kiedy będzie moment do realizacji zysków i padło na piątek. Co ciekawe, nawet pomimo tej przeceny, miniony tydzień był siódmym z rzędu wzrostowych tygodni cen złota.

Rumunia nie zmienia stóp procentowych

W piątek bank centralny Rumunii podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowych poziomach. Od szczytów wynoszących 7 proc. mieliśmy tylko dwa posiedzenia w wakacje, gdzie obniżono stopy po 0,25 proc. Powodem było zejście inflacji w okolice 5 proc. Problem w tym, że wzrost cen zatrzymał się w tych okolicach, co spowodowało, że dalsze cięcia są zawieszone. Analitycy wskazują dwa dodatkowe przyczyny oprócz inflacji. Jednym z nich jest niestabilność polityczna w kraju. Trzeba pamiętać, że kraj ten unieważnił ostatnie wybory prezydenckie w grudniu 2024. Dotychczasowy prezydent złożył w zeszłym tygodniu rezygnację i przewodniczący izby wyższej sprawuje tymczasowo rolę pełniącego obowiązki prezydenta. Drugim, nie mniej ważnym powodem są spekulacje na temat możliwego wpływu sankcji na inflację.

Dzisiaj w USA Dzień Prezydenta, Wolne w USA to często – tak jak dzisiaj – oznacza brak istotnych odczytów w kalendarzu danych makroekonomicznych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

