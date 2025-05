Rynek pracy USA umacnia dolara

Dane o nowych miejscach pracy za oceanem pomogły dolarowi. OPEC niespodziewanie podnosi wydobycie i obniża ceny baryłki ropy. W Rumunii pierwszą turę wyborów prezydenckich z olbrzymią przewagą wygrywa kandydat prawicy.

Dane z USA

W piątek 2 maja, podczas grillowego zamieszania w Polsce, opublikowano dane na temat rynku pracy w USA. Zgodnie z oczekiwaniami stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,2 proc.. To, na co rynki zwróciły szczególną uwagę, to zmiany zatrudnienia. Zarówno w sektorze rolniczym, jak i również w prywatnym, wynik był wyraźnie lepszy, niż prognozowano – około 50 tysięcy miejsc pracy więcej. Musimy jednak pamiętać, że USA to kraj, który posiada znacznie większą populację niż Polska. W rezultacie takie 50 tysięcy przez 3 miesiące powinny spowodować spadek bezrobocia o 0,1 proc.. Te dane zostały opublikowane w trakcie silnej przeceny dolara względem euro. Od rana bowiem rynek wyceniał lepszy indeks koniunktury z europejskiego przemysłu oraz wyższą od oczekiwań inflację odsuwającą dalsze obniżki stóp procentowych. Po danych z USA kurs jednak zawrócił i ponownie w ostatnich dniach doszedł do poziomu 1,13 USD za EUR.

OPEC wydobędzie więcej

Decyzja członków kartelu OPEC o zwiększeniu wydobycia od czerwca okazała się sporym zaskoczeniem dla rynków. Biorąc pod uwagę obecny klimat związany z wojną handlową, analitycy nie spodziewali się tak odważnej decyzji. Trzeba też pamiętać, że będzie to prawdopodobnie najwyższy poziom wydobycia od roku. Być może OPEC zakłada, że obecna sytuacja pomiędzy USA a Chinami to szczyt i teraz będzie już tylko spokojniej. W takim scenariuszu przygotowywanie się na nagły wzrost zapotrzebowania miałoby dużo sensu. Z drugiej strony obecne wydarzenia powodują, że rynki oczekują recesji. Widać to po notowaniach ropy. Inwestorzy uważają, że dodatkowy surowiec stworzy nadwyżki, więc zaczęli sprzedawać. Dzisiaj na otwarciu giełdy ropa była niemal 3 USD tańsza niż na piątkowym zamknięciu. Po tak dużym spadku od rana mamy jednak lekką korektę.

Wybory w Rumunii

Po tym, jak proces wyborczy w Rumunii pod koniec zeszłego roku został zmanipulowany przez zewnętrzne profile w social mediach, przełożono wybory na początek maja 2025. Odbyły się one zatem wczoraj. W pierwszej turze przedstawiciel partii AUR, uchodzącej za dość powszechnie za skrajnie prawicową, zdobył ponad 40 proc. głosów. Dla porównania w unieważnionych wyborach z zeszłego roku miał czwarte miejsce – niecałe 14 proc.. Drugie miejsce ma centroprawicowy prounijny burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan. W rezultacie druga tura odbędzie się bez przedstawiciela koalicji rządzącej. Zdaniem wielu obserwatorów obecne wyniki są również sygnałem ostrzegawczym. Anulowanie wyborów było niebezpiecznym precedensem, a patrząc na poparcie wyraźnie krytykującej je prawicy, może to spowodować bardzo daleko idące zmiany w tamtejszej polityce.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

