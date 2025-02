EUR/USD od bandy do bandy

Kurs EUR/USD nie potrafi w tym tygodniu wybrać kierunku, co skutkuje około centową konsolidacją. Piątek to rosnące napięcie wokół niedzielnych wyborów parlamentarnych w Niemczech, a w tle wskaźniki PMI. Złoty wraz z większością walut EM znalazł się pod dolarową presją szerokiego rynku.

Niemcy obciążeniem dla euro

Już w niedzielę za naszą zachodnią granicą odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne. Elekcja w Niemczech jest kluczowa z kilku przyczyn. RFN to największa gospodarka UE, odpowiada za ok. 30 proc. PKB strefy euro. Nikomu nie trzeba też przypominać, w jakim momencie geopolitycznym się znajdujemy, dlatego niezbędny jest silny głos Berlina. Sondaże nie są w stanie wskazać krajobrazu powyborczego, ponieważ przynajmniej dwie partie balansują na progu, a dodatkowo obowiązuje tam mieszany system wyborczy (częściowo jednomandatowy, a częściowo proporcjonalny). Zwycięsko z batalii powinno wyjść CDU/CSU, ale już na drugim miejscu prawdopodobnie znajdzie się AFD, które na ten moment nie ma zdolności koalicyjnych. To jest właśnie główna niepewność wokół elekcji, czyli jaka będzie konfiguracja niezbędna do stworzenia większości parlamentarnej. Jeżeli chadekom do rządzenia wystarczy tylko jeden koalicjant (najprędzej Zieloni, może SPD), to negocjacje powinny być w miarę szybkie i sprawne. Jednak przy układzie przynajmniej trzech koalicjantów rozmowy mogą być dłuższe i trudniejsze. Taki scenariusz będzie obciążeniem dla euro. Niemiecka niepewność jest dostrzegalna już w trakcie piątkowej sesji, gdzie wspólna waluta ma trudności z utrzymaniem wcześniejszych zysków.

Francja nowym hamulcowym

Pozycji euro w trakcie piątkowego handlu nie poprawiły tzw. odczyty wyprzedzające. Wskaźniki PMI to efekt ankiet wykonywanych wśród menedżerów odpowiedzialnych za zamówienia w przedsiębiorstwach. Kluczową granicą jest w tym przypadku 50 pkt, oddzielające rozwój od recesji. Najgorzej wypadły francuskie usługi, które zamiast prognozowanego wzrostu do 48,8 pkt, zaliczyły mocny spadek do 44,5 pkt (najniżej od 17 miesięcy). Przemysł w tym kraju poradził sobie trochę lepiej, ale z wynikiem 45,5 pkt wciąż daleka droga do pozytywnych rejonów. Dość zaskakująco to Francja została więc nowym hamulcowym w Europie, ponieważ zdecydowanie lepiej na tym tle wypadły Niemcy. PMI usługowe znajduje się tam stabilnie powyżej 52 pkt. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w przypadku przemysłu. Choć na pierwszy rzut oka 46,1 pkt nie robi wrażenia, to jest to najlepszy rezultat w RFN od blisko 2 lat (od marca 2023 r.)! Taki rezultat przełożył się na lepszy od oczekiwań wynik dla przemysłu w całej strefie euro (47,3 pkt) i gorszy od prognoz PMI dla usług dla unii walutowej (50,7 pkt).

Kurs EUR/USD poniżej 1,05 $

Jeszcze na początku miesiąca wcale niemała liczba analityków zastanawiała się, kiedy na EUR/USD ujrzymy parytet. W połowie lutego narracja przesunęła się na rozważania o końcu trendu umocnienia dolara. Gdzie jesteśmy aktualnie? Eurodolar czeka chyba na nowe, silne impulsy, ponieważ w tym tygodniu możemy mówić o konsolidacji, zamkniętej w około centowym korytarzu bocznym. W piątek kurs EUR/USD zawrócił z 1,05 $, ale im bliżej amerykańskiego otwarcia na Wall Street, tym spadki tracą impet. Mimo wszystko silniejszy na szerokim rynku „zielony” nie pozwala rozwinąć skrzydeł większości walut rynków wschodzących, w tym złotemu. Tym samym kurs dolara przekroczył 3,97 zł, kurs euro jest wciąż blisko 4,16 zł, a kurs franka wraca w pobliże 4,41 zł.

Adam Fuchs, analityk walutowy Walutomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje