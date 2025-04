Inwestorzy tracą zaufanie do USA?

Niełatwo opisywać rzeczywistość w czasach, w których na rynku pojawiają się nawet wpisy o możliwym usunięciu chińskich akcji z amerykańskich giełd. Spór USA-Chiny eskaluje i przynosi kolejne zawirowania na rynku. Niepewność uderza nawet w dolara czy amerykańskie obligacje. Czy to już czas, aby zacząć patrzeć w kierunku obniżek stóp procentowych?

USA-Chiny

Napisać, że sytuacja w światowej gospodarce jest bardzo dynamiczna, to jak nic nie napisać. Dziś zaczęły obowiązywać dodatkowe cła nałożone przez Stany Zjednoczone na towary importowane z Państwa Środka. Wysokość taryf to szalone 104 proc.. O poranku w mediach zwracano uwagę na brak odzewu ze strony Chin. Jednak w trakcie pisania tego komentarza Internet obiegła informacja o cłach odwetowych w wysokości 84 proc.. Wojna celna się zaostrza, a brak konsensusu w negocjacjach doprowadza do kolejnych zawirowań na globalnych rynkach. W Europie cierpi dosłownie każdy parkiet. Nietypowe zachowanie inwestorów zauważamy w Azji, gdzie pod wodą ponownie znajduje się japoński Nikkei 225 czy południowokoreański Kospi, natomiast na powierzchni pozostaje główny indeks w Hongkongu czy Szanghaju. Trzeba wspomnieć o gwałtownym spadku cen amerykańskich obligacji długoterminowych, co oznacza wzrost ich rentowności. Dla przykładu 10-latki dziś w szczytowym momencie dobijały do 4,5 proc. (w piątek były to okolice 3,9 proc.). Dzieje się to przy powrocie scenariusza 5 obniżek stóp procentowych w USA do końca roku, gdzie pierwsza miałaby nastąpić już w maju (FEDWatch Tool). To połączenie pokazuje, że przyczyna wzrostu rentowności leży gdzieś indziej. Mogą to być obawy o wyprzedaż amerykańskiego długu, np. przez Chiny.

Spadki dolara, widmo recesji

Oprócz cen obligacji USA, spada także zainteresowanie amerykańską walutą. Pokazuje to zarówno spadek USD Index, jak i jego osłabienie na forex. W środę o poranku w skutek wyprzedaży „zielonego” kurs EUR/USD dobił do 1,109 USD. Ponadto, podczas nie najlepszej sesji krajowej waluty, dolar traci dziś do złotego. Kurs USD/PLN spadł o poranku w okolice 3,88 PLN. Dla porównania, w tym samym czasie kurs EUR/PLN wzrósł do 4,30 PLN, a CHF/PLN zwyżkował do 4,63 PLN. Spadek nastrojów potęguje obawy związane z recesją. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia w USA podnoszą JP Morgan czy Goldman Sachs. Skutkuje to obniżkami cen ropy naftowej, na którą w przypadku spowolnienia gospodarczego spadnie popyt. Odmiana amerykańska była dziś notowana poniżej 56 USD za baryłkę. To najniższy poziom od początku 2021 roku. Optymiści zaznaczają, że takie spadki wpłyną na obniżenie inflacji, ale jakim kosztem…

Jastrzębie odlatują

Jako że dziś obchodzony jest Światowy Dzień Gołębia, a w kalendarzu makroekonomicznym pojawiły się decyzje bankierów centralnych, warto napisać o obniżce stóp procentowych Banku Rezerwy Nowej Zelandii. Zgodnie z oczekiwaniami koszt pieniądza spadł w Kraju Kiwi z 3,75 proc. do 3,5 proc.. Mimo cięcia, ich lokalna waluta zyskuje do słabego dziś dolara. Kurs USD/NZD spada z 1,82 NZD na okrągłe 1,80 NZD. Ruch na stopach o identycznej wysokości i kierunku wykonano także w Indiach, gdzie miało miejsce oczekiwane cięcie z 6,25 proc. na 6 proc.. Wróćmy jednak do USA. Dziś wieczorem poznamy protokół z posiedzenia FOMC, co może dodatkowo podbić zmienność na rynku. Kto wie, być może będzie to również moment początku zmiany stanowiska Prezesa FED na bardziej gołębie, co obserwowaliśmy tydzień temu podczas konferencji szefa NBP, prof. Adama Glapińskiego.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje