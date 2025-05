Co dalej z zaufaniem do USA?

We wtorek po przedłużonym weekendzie wracają do gry inwestorzy ze Stanów i Wielkiej Brytanii. Wraz z nimi chce wrócić zaufanie do USA. Zyskują na tym amerykańskie aktywa, do których kapitał płynie nawet z bezpiecznych przystani.

Przełomowe decyzje

We wtorek media obiegła informacja dotycząca sytuacji za naszą wschodnią granicą. Ukraina otrzymała oficjalne pozwolenie na użycie broni dostarczonej przez sojuszników bez dodatkowych warunków. Zgodnie z wypowiedzią Kanclerza Niemiec nie ma żadnych ograniczeń zasięgu dla sprzętu dostarczanego z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy USA. Może więc zostać on użyty do ataków w głąb Rosji. Zwiększona presja Zachodu na Kreml jest odpowiedzią na największy rosyjski ostrzał Ukrainy przy użyciu dronów od czasu pełnej inwazji ponad trzy lata temu. Oprócz wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów, dziś usłyszeliśmy także, że Unia Europejska planuje przyspieszyć negocjację z USA, aby uniknąć transatlantyckiej wojny handlowej. Jest to jednocześnie podkreślenie przyjaznego podejścia Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych po tym, jak ich prezydent opóźnił termin wprowadzenia ceł na Unię. Wszystko to wskazuje na chęć dialogu między dwoma gospodarkami.

Dolar zyskuje

Deeskalacja zamieszania celnego na linii USA-UE powoduje spadek ryzyka geopolitycznego. Wsparcie Ukrainy również zostało odebrane przez rynki jako czynnik niwelujący ryzyko najbardziej negatywnych scenariuszy. Dodatkowo dziś do pracy wracają inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych po wczorajszych dniu wolnym. Wszystko to powoduje umocnienie amerykańskiej waluty na forex. Eurodolar, po wczorajszej nieudanej próbie sforsowania oporu 1,14 USD, dziś o poranku zszedł do 1,34 USD. Umocnienie dolara widoczne jest również w zestawieniu ze złotym. Kurs USD/PLN wzrósł dziś w okolicach południa do 3,75 USD. Oprócz rynku walutowego, powrót zaufania do USA widoczny jest także na rynku kapitałowym i rynku długu. Rosną kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe. Spadają rentowności długoterminowych obligacji USA. W przypadku 30-latków jest to powrót poniżej 5 proc. (4,98 proc. w momencie pisania tekstu). Jeszcze pod koniec tygodnia było to 5,15 proc.

Spada ryzyko

Zmniejszający się niepokój jest widoczny również na innych wykresach. Zacznijmy od złota, które dziś traci. Przed godziną 15:00 wycena jednej uncji spadła poniżej 3300 USD. Sesję zaczynaliśmy pięćdziesiąt dolarów wyżej. Odwrót od ryzyka widać także na walutach zaliczanych do grona bezpiecznych przystani. Na rynku forex osłabia się frank. Widzimy to na notowaniach do dolara, euro, funta czy złotego. We wtorek kurs CHF/PLN zniżkuje do 4,525 PLN. Straty odnotowuje także japoński jen. Kurs USD/JPY wzrósł dziś z 142 JPY do 144 JPY. Dzisiejsze ruchy co prawda nie są wymazaniem strat dolara do bezpiecznych przystani z ostatnich tygodni. Nie jest to także trwała zmiana kierunku. Widać jednak, że rynek chce ufać dolarowi i dodatkowo jest gotowy na większą akceptację ryzyka. W tym otoczeniu nieźle radzi sobie złoty. Po porannym osłabieniu kurs EUR/PLN wraca na 4,24 PLN, a GBP/PLN poniżej 5,06 PLN.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

