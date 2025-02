Czy eurodolar trwale przełamał lutowy trend zwyżkowy?

Nowe informacje o cłach z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych wprowadziły jedynie chwilowy niepokój na rynku. Większy wpływ na forex miały dane PKB z USA. To po nich dolar się umocnił, co niekorzystnie wpłynęło na notowania złotego, który jeszcze o poranku zyskiwał do głównych walut.

Znowu cła

Po krótkiej przerwie taryfowej, po raz kolejny o swojej strategii negocjacyjnej przypomina prezydent USA. Tym razem Trump mówi o cłach w wysokości 25 proc. na produkty z Unii Europejskiej. W komunikacie pojawiła się informacja bezpośrednio nawiązująca do przemysłu motoryzacyjnego. I to tyle, jeżeli chodzi o konkrety zawarte w wypowiedzi. Ogólnikowość może oznaczać brak precyzyjnego planu i przyjęcie stanowiska: przyglądamy się reakcji zaatakowanych i sprawdzamy czy pojawi się opór czy gotowość do negocjacji. O tym braku planu może świadczyć choćby przesunięcie daty nałożenia ceł na Kanadę i Meksyk na początek kwietnia. Wczorajsza wypowiedź po raz kolejny wprowadziła powiew niepewności na rynku, co doprowadziło do delikatnego umocnienia dolara na wykresie głównej pary walutowej świata. Kurs EUR/USD zszedł do poziomu 1,046 USD, po czym nastąpiło odreagowanie. To kolejny raz, kiedy wsparciem okazała się lutowa linia trendu wzrostowego, poniżej której eurodolar nie potrafił trwale zejść w mijającym miesiącu.

Optymistyczne informacje z Polski

Finalne odczyty PKB za IV kw. 2024 były zgodne z prognozami. Krajowa gospodarka rozwijała się w tempie 3,7 proc. r/r i 1,3 proc. k/k. Jest to jednocześnie najwyższy poziom w całej Unii Europejskiej. Wzrósł także Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury z 162,2 pkt do 164,4 pkt. Skok powyżej dwóch punktów został zauważony w raporcie. Była to najwyższa poprawa od jesieni 2023 roku. W dokumencie wskazuje się również wzrost optymizmu wśród menedżerów przedsiębiorstw. Dobre dane korzystnie wpłynęły na krajową walutę. Złoty jeszcze przed południem wyznaczył nowe lokalne minima w relacji do euro. Kurs EUR/PLN na poziomie 4,127 PLN to najniższa wartość od początku 2018 roku. W tym czasie notowania USD/PLN to 3,943 PLN.

Dane z USA

W czwartkowe popołudnie poznaliśmy odczyty PKB ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsze publikacje podawane są w formie annualizowanej. Oznacza to, że wynik mówi nam jak ten wskaźnik wyglądałby, gdyby cały rok był taki, jak ostatni kwartał. Wzrost PKB wyniósł zgodnie z oczekiwaniami 2,3 proc.. Jest to spadek względem poprzedniego odczytu (3,1 proc.). Zwyżkowała konsumpcja prywatna (4,2 proc.), co przyczyniło się do podbicia inflacji bazowej (bez żywności i energii). PCE core wzrósł z 2,2 proc. do 2,7 proc.. Skok jest wyższy od oczekiwanego 2,5 proc., co umocniło dolara. Tuż po publikacji kurs EUR/USD spadł do 1,43 USD. Czy jest to spekulacyjne umocnienie, czy trwała zmiana kierunku notowań głównej pary walutowej świata, dowiemy się jutro. W piątek poznamy nie tylko dane inflacyjne z największej gospodarki strefy euro, ale również raport na temat wydatków Amerykanów. Dane z USA wpłynęły na złotego, który o godzinie 15:00 oddaje poranne zyski.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

