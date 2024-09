Dolar słabnie przed posiedzeniem Fed, złoty się broni

Wydarzeniem tygodnia jest środowa obniżka stóp Fed. Cięcie kosztu pieniądza z najwyższego od przeszło dwóch dekad pułapu 5,25-50 proc. jest przesądzone, ale inwestorzy są mocno podzieleni odnośnie do skali ruchu FOMC.

W minionym tygodniu ani debata prezydencka w USA, ani cięcie stóp procentowych EBC o 25 pb nie wpłynęły zasadniczo na położenie złotego. Na starcie tygodnia rynki nie reagują też na kolejną, tym razem powstrzymaną przez służby, próbę zamachu na Donalda Trumpa. EUR/PLN we wrześniu ponownie wyhamował zwyżkę przy ważnej barierze 4,31, którą wyznacza 200-sesyjna średnia krocząca. Kurs euro cofnął się w okolice 4,28, czyli średniego poziomu notowań w tym kwartale. Fintech Cinkciarz.pl spodziewa się, że w najbliższym czasie w tej strefie notowania będą odnajdywać równowagę. Wydarzeniem tygodnia jest środowa obniżka stóp Fed. Cięcie kosztu pieniądza z najwyższego od przeszło dwóch dekad pułapu 5,25-50 proc. jest przesądzone, ale inwestorzy są mocno podzieleni odnośnie do skali ruchu FOMC.

Wątpliwości nie rozstrzygnęły raport z rynku pracy czy też dane o inflacji za sierpień (ceny bazowe podniosły się o 0,3 proc. m/m, ich roczna dynamika pozostała na poziomie 3,2 proc.). Wśród inwestorów apetyt na ruch o 50 pb pozostaje mocny. Obecnie jego szanse są szacowane na ponad 60 proc., a wycena cięć w najbliższych 12 miesiącach opiewa na niemal 290 pb. Agresywne dyskonto najbliższych kroków Fed utrzymuje dolara w defensywie. EUR/USD jest przy 1,11, mniej niż 1 proc. od szczytu z końcówki sierpnia. Notowania głównej pary walutowej ponownie zawróciły przy 1,10.

W rezultacie USD/PLN tylko na moment przekroczył 3,90 i szybko obrał kierunek na 3,85. USD traci we wrześniu do EUR, CHF i GBP ok. 0,5 proc. Sprawia to, że kurs funta krąży ostatnio w kilkugroszowym przedziale pod 5,10 zł, a CHF/PLN nie może oderwać się na większy dystans od 4,60. Nieco mocniejsza od najistotniejszych walut jest korona szwedzka, a jen japoński kontynuuje silny skok z miesięcy letnich, zyskując przeszło 4 proc. USD/JPY osiąga najniższe poziomy w tym roku, kurs naruszył dziś 140,00 i znalazł się najniżej w tym roku. Fintech Cinkciarz.pl widzi znaczne prawdopodobieństwo, że nadzieje uczestników rynku na obniżkę o 0,5 punktu procentowego są zbyt wygórowane. Gospodarka USA słabnie, ale niekoniecznie w tempie wymagającym ostrego rozpoczęcia cyklu.

Ostatniej wskazówki przed decyzją FOMC udzielą jutrzejsze (14:30) odczyty sprzedaży detalicznej w USA. W tzw. kategoriach bazowych, najpełniej odzwierciedlających konsumpcję, oczekiwany jest kolejny przyzwoity wzrost o 0,3 proc. m/m. Obniżka o 25 pb, której towarzyszyłoby ostrożne nastawienie Fed, miałaby szansę przejściowo wesprzeć dolara i zaszkodzić walutom rynków wschodzących. Trwałe przebicie przez EUR/USD 1,10 czy sforsowanie przez EUR/PLN 4,31 nie są naszym scenariuszem bazowym. W szerszym horyzoncie szybkie luzowanie w USA będzie odpychać od USD. Nasz fintech spodziewa się, że kurs euro rok zakończy przy 4,25, a notowania dolara w połowie 2025 r. spadną do 3,75.

Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl

