Fed niezależny, ale po mojemu!

Wtorkowy kalendarz makroekonomiczny, podobnie jak wczorajszy, nie zawiera istotnych informacji dla światowej gospodarki. To dlatego inwestorzy skupiają swoją uwagę na słowach prezydenta USA, a wykresy poruszają się między poziomami wynikającymi z analizy technicznej. W podnoszonym ponownie chaosie taryfowym, który uzupełniają obawy o niezależność Fed, zwycięzca może być tylko jeden – złoto.

Fed zagrożony?

Na rynki powraca temat wpływu prezydenta USA na politykę monetarną. Trump robi wszystko, aby podkopać niezależność Rezerwy Federalnej. Tym razem dowiadujemy się o podjęciu kroków mających na celu zwolnienie Lisy Cook, która jest jedną z siedmiu gubernatorów Fed. Powodem ma być popełnienie oszustwa hipotecznego polegającego na złożeniu fałszywych oświadczeń podczas ubiegania się o kredyt. Zaatakowana nie zamierza grzecznie odejść. Dodaje, że prezydent nie ma prawa jej zwolnić oraz podkreśla, że jak dotąd nie zostały postawione formalne zarzuty. Gdyby jednak usunięcie doszło do skutku, Trump zapewniłby sobie czteroosobową większość w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Aktualnie w składzie znajduje się trzech członków kojarzonych z aktualnym prezydentem USA – Michelle Bowman, Christopher Waller i Stephen Miran (mianowany po rezygnacji Adriany Kugler z początku sierpnia). Po zwolnieniu Cook zapewne doszedłby czwarty. Uzyskanie kontroli nad Rezerwą Federalną poważnie naruszyłoby niezależność tej instytucji.

Taryfy w grze

W ostatnich godzinach prezydent USA pogroził palcem nie tylko członkini Fed, ale i całemu światu. Tematem są znów cła i ograniczenia eksportowe nakładane na zaawansowane technologie. Zapowiedziane taryfy mają być odpowiedzią na podatki od usług cyfrowych, którymi partnerzy handlowi USA obciążają wiodące amerykańskie firmy z tej branży. Ruch wprowadza niepewność dotyczącą porozumień handlowych, zwłaszcza tego niedawno osiągniętego z Unią Europejską. Aspekt barier pojawił się także w relacjach z Seulem, które jak dotąd chwali Trump. Mimo dobrej współpracy, prezydent USA nie zgodził się na zmianę warunków handlowych z Koreą Południową. Oznacza to odmowę złagodzenia taryf handlowych. W ostatnich godzinach wrócił także wątek chiński – padła groźba potencjalnych ceł w wysokości 200 proc., jeżeli Pekin nie dostarczy magnesów ziem rzadkich do Stanów.

Dolar odrabia straty, kto jeszcze zyskał?

Ani atak Trumpa na Fed, ani pogrożenie taryfami od usług cyfrowych nie przeszkodziły w umocnieniu amerykańskiego dolara. Wczorajszego popołudnia kurs EUR/USD zszedł z 1,17 USD do 1,16 USD. Jednocentowa zniżka oznacza zniesienie całego ruchu, który nastąpił po gołębiej wypowiedzi Jerome’a Powella w Jackson Hole. Wygląda to tak, jakby rynki wykorzystały ostatnio dostarczone impulsy do odbijania się od górnej i dolnej granicy sierpniowej konsolidacji eurodolara. We wtorek o 15 znajdujemy się dokładnie pośrodku kanału bocznego, czyli przy 1,165 USD. W ślad za główną parą walutową świata podążał dziś złoty, który o poranku (podczas umocnienia dolara) osłabił się na forex, by podczas popołudniowego odreagowania wrócić do punktu wyjścia. W momencie pisania tekstu kurs EUR/PLN wraca do 4,26 PLN, a kurs USD/PLN do 3,66 PLN. Na notowania krajowej waluty nie wpłynął oczekiwany wzrost bezrobocia z 5,2 proc. do 5,4 proc.. Jedynym beneficjentem rynkowego zamieszania z ostatnich godzin jest dziś złoto, które zwyżkuje. Wzrosty szlachetnego kruszcu zatrzymały się przy oporze 3380 USD.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

