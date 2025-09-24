Lekkie potknięcie technologii

Sesja rozpocznie się dziś zapewne bez wyraźnego kierunku, choć kontrakty na indeksy amerykańskie lekko rosną, Europa będzie musiała odreagować wczorajsze spadki w USA

Wtorkowa sesja przebiegła w Europie w dość dobrych nastrojach, choć napływające dane PMI pozostawiały wiele do życzenia. Pozytywne było jedno – niemiecki wskaźnik dla sektora usługowego wzrósł nieoczekiwanie z 49,3 pkt. do 52,5 pkt. Uważniej obserwowane dane dla przemysłu były jednak słabe (spadek z 48,8 pkt. do 48,5 pkt. przy prognozach wzrostu do 50,0 pkt.), we Francji zobaczyliśmy spadki z 50,4 pkt. do 48,1 pkt. w przemyśle oraz z 49,8 pkt. do 48,9 pkt. w usługach, w Wielkiej Brytanii z 47,0 pkt. do 46,2 pkt. w przemyśle oraz z 54,2 pkt. do 51,9 pkt. w usługach. Większej reakcji nie było ani na poziomie EURUSD, który pozostaje w okolicy 1,18 ani na giełdach – główne notowały stopy zwrotu od -0,04 proc. (FTSE100) do 0,54 proc. (CAC40). O 3,20 proc. drożało LVMH, o 3,51 proc. L’Oreal, zyskiwała też technologia i banki, słabo radziła sobie natomiast ochrona zdrowia. W pierwszej połowie dalej szalały metale szlachetne, złoto chwilowo naruszyło poziom 3790 $/ou, by potem jednak się skorygować. Rano wiele wskazuje, że możemy jednak zobaczyć kolejny atak na szczyty, wspierany przez konfrontacyjne przemówienie prezydenta Trumpa w ONZ. WIG20 wzrósł o 0,61 proc., mWIG40 o 0,48 proc., o 0,38 proc. spadał natomiast tym razem sWIG80. Zbliżoną do wszystkich pozostałych spółek pozytywną kontrybucję do głównego indeksu wnosił Orlen (+3,34 proc.), wysoka zmienność utrzymuje się na CD Projekcie (-1,93 proc.), który wymazał wzrosty z poniedziałku i zamykał tabelę. W drugim szeregu wzrosty powyżej 5 proc. notowały PEP i Assecosee, ale zwyżka to przede wszystkim zasługa Millenium (+2,89 proc.) i Tauronu (+2,36 proc.), które razem zrównoważyły efekt spadku Asseco o 3,33 proc..

Sesja w USA rozpoczynała się „jak zwykle”, ale później nastroje się nieco schłodziły, S&P500 straciło finalnie 0,55 proc., a NASDAQ 0,95 proc.. Spośród sektorów rosła silnie tylko energetyka (+1,71 proc.), najgorzej wyglądały dobra dyskrecjonalne (-1,44 proc.) i technologia (-1,14 proc.). Wygląda na to, że rynek po namyśle jednak doszedł do wniosku, że ogłoszona inwestycja nVIDII w OpenAI nie jest aż takim powodem do euforii, jak stwierdzono początkowo – akcje spółki spadały o 2,82 proc.. Pod presją ponownie znalazł się Amazon (-3,04 proc.), który uznawany jest za główną ofiarę tematu wiz H1-B, 4,36 proc. traciło Oracle.

W godzinach porannych rosną giełdy chińskie, wiedzione w górę przez Alibabę, która właśnie ogłosiła wzrost wydatków na AI powyżej 50 mld USD planowanych wcześniej w ciągu najbliższych trzech lat (siedmioprocentowe zwyżki z tego powodu są naszym zdaniem sygnałem ostrzegawczym). Po dwuprocentowym wzroście wywołanym zaostrzeniem retoryki wobec Rosji przez prezydenta Trumpa stabilizują się ceny ropy, efekty zgromadzenia ONZ mogą być dziś jednak widoczne w zachowaniu spółek zbrojeniowych. Sesja rozpocznie się dziś zapewne bez wyraźnego kierunku, choć kontrakty na indeksy amerykańskie lekko rosną, Europa będzie musiała odreagować wczorajsze spadki w USA. W kalendarzu makro jedynymi w miarę istotnymi danymi będą niemieckie Ifo oraz sprzedaż nowych domów w USA.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

