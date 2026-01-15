Pauza w polityce pieniężnej

Na pierwszym posiedzeniu w 2026 roku Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Prezydent USA zasugerował wstrzymanie przygotowań do ataku na Iran, co wywołało spadki na rynku ropy. Duże emocje na rynku metali szlachetnych i przemysłowych.

4 proc. nadal aktualne

Pierwsze decyzyjne posiedzenie Rady, przyniosło mimo wszystko brak zaskoczenia i utrzymanie kosztu pieniądza w naszym kraju. Pojawiały się głosy, że odczyt inflacji za grudzień na poziomie 2,4 proc. otworzył nieco furtkę do dalszych obniżek stóp. Niemniej jednak był to scenariusz znacznie mniej spodziewany. W roku 2025 stawki referencyjne spadły o 175 pkt bazowych, więc dzisiejsza decyzja i „hamulec” nie powinien zaskakiwać. Tym samym Rada poczeka na efekty swych działań, bo takowe przychodzą z opóźnieniem (w teorii od 3 do 4 kwartałów). Analitycy są jednak zgodni, że to tylko pauza, a RPP powróci do obniżek stóp. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest marzec tego roku. Szczególnie, że właśnie wtedy poznamy raport o inflacji. Dzisiaj kulisy decyzji objaśni prezes RPP podczas konferencji prasowej.

Chwilowe uspokojenie?

Początek dzisiejszego dnia przebiega pod znakiem spadków na notowaniach ropy naftowej (WTI -1,5 proc.), która w ostatnich dniach mocno rosła. Była to konsekwencja możliwej eskalacji wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Już wczoraj na rynkach pojawiały się informacje o potencjalnej interwencji zbrojnej USA w Iranie i tym samym powstrzymanie tamtejszego reżimu przed zabijaniem protestujących obywateli. W porannej wypowiedzi Trump stwierdził, że strona irańska wstrzymała się z egzekucjami. Rynki odczytały to jako brak ataku na Teheran, co przynajmniej na chwilę uspokoiło sytuację. Innym powodem wstrzymania się USA może być fakt, że możliwości wojskowe mocarstwa w tym regionie są ograniczone, a ewentualny atak mógłby nie zakończyć się szybkim upadkiem reżimu w Iranie. Zwiększona zmienność na notowaniach ropy naftowej nie może zaskakiwać, bo jednak strona irańska ma asa w rękawie po stronie zablokowania cieśniny Ormuz, gdzie przepływa 20 proc. światowej ropy. I to jest spora różnica, chociażby w porównaniu z Wenezuelą, gdzie tamtejszy kraj odpowiada za raptem 1 proc..

Zmienność niesamowita

Napięcie w Iranie to dodatkowy argument za utrzymywaniem się hossy na rynku metali szlachetnych. Złoto i srebro w 2026 roku absolutnie nie chcą się zatrzymać i notują kolejne historyczne rekordy. W przypadku potocznie nazywanego „złota dla ubogich” cena w dniu wczorajszym przebiła poziom 90 USD za uncję, a dzisiejszy spadek wartości o blisko 4 proc. tylko potwierdza o jak rozgrzanym rynku mowa. Za takimi wzrostami cen na początku roku stoi wiele czynników – jak wspomniana geopolityka (nie tylko Iran, bo również Wenezuela, Grenlandia), ale też zauważalny trend odpływu kapitału z obligacji czy walut i inwestowaniu w aktywa materialne. Trzeba też dodać, że nie tylko na rynku metali szlachetnych trwa szaleństwo, bo również na przemysłowych. Notowania miedzi przebiły wartość 13 tys. USD, a sporo się mówi tutaj o czynnikach makroekonomicznych, jak wprowadzenie ceł na ten metal w USA, co sprzyja gromadzeniu się zapasów w tym kraju i zwiększa tym samym popyt.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13.30 – strefa euro – protokół z posiedzenia EBC,

14.30 – USA – wnioski o zasiłki dla bezrobotnych,

15.00 – Polska – konferencja prasowa prezesa RPP.

Krzysztof Pawlak – analityk w InternetowyKantor.pl

