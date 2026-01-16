Liderzy krajowego rynku emisji obligacji korporacyjnych

Michael/Ström Dom Maklerski brał udział w największej liczbie emisji obligacji, Noble Securities miał najbogatszą ofertę dostępną dla wszystkich inwestorów, Bank Pekao pozyskał najwięcej środków dla emitentów na krajowym rynku, a Santander Bank Polska uplasował najwięcej wszystkich obligacji łącznie.

W trzeciej edycji naszego rankingu uwzględniamy tym razem także emisje przeprowadzone na eurorynku, których część trafiła do polskich inwestorów za pośrednictwem rodzimych oferujących. Pozostałe kategorie nie uległy zmianie - zmierzyliśmy, kto poradził sobie na krajowym rynku, na rynku ofert dostępnych powszechnie i kto przeprowadził najwięcej emisji własnych (lub podmiotów z grupy) do inwestorów zewnętrznych. Sumując poszczególne elementy, mogliśmy też podliczyć, który z oferujących pozyskał najwięcej środków.

Pekao krajowym liderem

Na krajowym rynku Bank Pekao ponownie nie miał sobie równych wśród oferujących obligacje na rzecz podmiotów zewnętrznych (to znaczy, że nie wliczyliśmy tu emisji podmiotów z grupy Pekao, ani też emisji papierów o terminach zapadalności poniżej 12 miesięcy).

Drugie miejsce przypadło tym razem PKO BP, a trzecie Santanderowi. Obydwa banki poprawiły swoją pozycję względem ubiegłorocznego rankingu o dwa miejsca kosztem mBanku i Michael/Ström DM. Było to możliwe, ponieważ w 2025 r. na rynek trafiło wyjątkowo dużo (jedenaście) emisji o wartości powyżej 0,5 mld zł. Organizacja tak dużych ofert tradycyjnie powierzana jest bankom, choć jak od każdej reguły, tak i od tej zdarzają się wyjątki.

Michael.Ström Dom Maklerski udowodnił jednak, że jego trzecie miejsce przed rokiem nie było przypadkiem. Wziął udział w największej liczbie emisji (aż 57) przeprowadzonych na krajowym rynku i pod tym względem zostawił konkurencję daleko w tyle. Wartość pozyskanych przez ten DM środków przewyższa wyliczenia wynikające z kryteriów sporządzania rankingu na tyle znacząco, że zdecydowaliśmy się ją opublikować w przypisie. Do obrony trzeciego miejsca w tej kategorii rankingu zabrakło bardzo niewiele i jest to obecnie jedyny niezależny dom maklerski, który konkuruje z największymi w kraju bankami jak równy z równym.

Noble Securities z najbogatszą ofertą

W przypadku emisji kierowanych do szerokiego grona inwestorów doceniliśmy przede wszystkim bogactwo oferty, bo ostatecznie tego właśnie potrzebują inwestorzy indywidualni – możliwie szerokiej dywersyfikacji portfela, o co nie jest łatwo na rynku, na którym nazwy podmiotów oferujących obligacje co roku się powtarzają.

Pod względem pozyskanych kwot nie miała sobie równych grupa PKO BP, ale na jej wynik wpłynęła jedna tylko emisja - listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, które nie były oferowane poza grupą PKO BP. Zdolność do uplasowania wśród klientów indywidualnych emisji o wartości przekraczającej 1,15 mld zł z pewnością warta jest pochwał i zazdrości innych banków. Jednak i tu, warto zauważyć, że faktyczny wynik Michael/Ström Domu Maklerskiego znacząco odbiega od syntetycznego i jest potwierdzeniem rzeczywistej siły sprzedażowej tego DM, znacząco przewyższającej konkurencję. Inna sprawa, że część emisji dostępnych szeroko trafiała do portfeli inwestorów instytucjonalnych i przez to mierzenie możliwości dotarcia z ofertą do inwestorów indywidualnych stało się utrudnione.

Santander sprzedaje sam siebie

W rankingu emisji własnych, ale oferowanych zewnętrznym inwestorom, pozycję numer jeden uzyskał Santander Bank Polska wyprzedzając Pekao i PKO BP. Plasowanie emisji własnych jest o tyle łatwiejsze, że z reguły odpada konieczność pozyskiwania emitentów czy dzielenia się pulą emisji z konsorcjantami. Jednak znalezienie odbiorców dla tego rodzaju ofert, często o znacznej skali (grupy bankowe przeprowadzają emisje liczone w setkach milionów złotych lub euro) nie jest bynajmniej zadaniem łatwym. Ponadto każda tego rodzaju emisja staje się punktem odniesienia dla pozostałej części rynku (i innych banków), a jej warunki mogą budować element prestiżu danej instytucji. Z tych powodów warto obserwować, co dzieje się i na tej części rynku.

Zagraniczne emisje w Polsce

O ile przez lata zdążyliśmy się przyzwyczaić, że emitenci o znaczących potrzebach finansowych wychodzą z emisjami na eurorynek, którego chłonność znacząco przewyższa możliwości plasowania długu w kraju (polski rynek jest za to nieco tańszy dla emitentów), o tyle dotąd nikt nie mierzył możliwości plasowania zagranicznych emisji wśród polskich inwestorów. Nasz krótki ranking wypełnia tę lukę. Kwotowo i tu wygrywa Santander, Pekao depcze mu po piętach, gdy idzie o wartości (liczone syntetycznie), natomiast jego oferta okazała się dwukrotnie bogatsza niż rywali.

Siła łączna

Ostanie zestawienie ujmuje połączone emisje krajowe, własne i zagraniczne i mierzy łączną siłę sprzedażową oferujących. Santander okazał się liderem tej kategorii wyprzedzając Pekao bardzo nieznacznie. Jeśli pamiętać, że nasz ranking powstaje na podstawie z góry założonych kryteriów (nie wdając się w szczegóły: kryteria są znane oferującym i w zdecydowanej większości zaakceptowane, dyskusje dotyczą tylko szczegółów, które nie miały istotnego wpływu na ostateczne wyniki), obydwie grupy bankowe toczą ze sobą wyrównaną walkę o miejsce lidera, pozycja PKO BP także wydaje się niezagrożona, natomiast niezależne domy maklerskie coraz skuteczniej poszerzają swoje udziały w tej części rynku, która przynosi oferującym największe dochody.

Emil Szweda i Michał Sadrak, Obligacje.pl

