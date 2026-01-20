Analizy
Dolar amerykański / autor: Pixabay
Dolar amerykański / autor: Pixabay

Rynek złotego 20 stycznia - inwestorzy nie chcą dolarów

Marek Rogalski, Dom Maklerski BOŚ

Marek Rogalski, Dom Maklerski BOŚ

Główny analityk walutowy DM BOŚ

  • Opublikowano: 20 stycznia 2026, 10:17

  • Powiększ tekst

Amerykańska waluta zaczyna mocniej tracić na szerokim rynku po tym, jak inwestorzy zaczynają obawiać się eskalacji napięć związanych z wojną handlową pomiędzy USA, a Unią Europejską, której pretekstem jest Grenlandia. Działania prezydenta USA są oceniane, jako coraz bardziej „irracjonalne” o czym mogą chociażby świadczyć groźby Trumpa o nałożeniu 200 proc. cła na import francuskiego wina do USA w odpowiedzi na odrzucenie przez Macrona zaproszenia do Rady Pokoju formowanej obecnie przez prezydenta USA. Obecnie kluczowe daty są dwie - dzisiaj po południu (godz. 16-17) możliwe jest opublikowanie wyroku ws. prawnej legitymizacji polityki celnej prowadzonej w ostatnich miesiącach przez Donalda Trumpa, oraz zaplanowane na jutro (po godz. 14:30) wystąpienie prezydenta USA na Forum Ekonomicznym w Davos. Teoretycznie sędziowe mogą „powstrzymać” Trumpa, a prezydent USA po spotkaniu z przedstawicielami globalnej finansjery może nieco „przystopować” w swoich groźbach, co może przynieść jakiś krótkoterminowy zwrot na rynkach. Na razie dominuje tryb risk-off w którym mocno traci też dolar - inwestorzy podobnie jak na wiosnę ub.r. uważają, że polityka Trumpa podważa wiarygodność USA. Taka sytuacja paradoksalnie pomaga złotemu - USDPLN cofa się w dół, a EURPLN pozostaje względnie stabilny pozostając nieco powyżej 4,22. Dzisiaj inwestorzy będą uważnie przyglądać się zachowaniu EURUSD, który we wtorek rano naruszał rejon 1,17.

Wykres dzienny EURPLN
Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny USDPLN
Wykres dzienny USDPLN

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych