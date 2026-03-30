Złoto w centrum huraganu zmienności

Ostatnie dni na rynku metali szlachetnych zapiszą się w historii jako okres największej zmienności od 1983 roku. Po nagłym spadku o 400 dolarów w ciągu zaledwie kilku godzin, cena złota zdołała odrobić straty jeszcze tej samej doby. Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark, wskazuje na splot czynników geopolitycznych, algorytmicznych oraz rosnącą dominację rynków azjatyckich jako główne przyczyny rynkowego „trzęsienia ziemi”.

„Poniedziałkowy wodospad” i powrót do bazy

Początek ubiegłego tygodnia przyniósł gwałtowny spadek ceny złota SPOT do poziomu 4100 USD. Był to efekt m.in. 48-godzinnego ultimatum, jakie prezydent USA Donald Trump postawił Iranowi, oraz jastrzębich sygnałów z Fed.

„Skala spadków była potęgowana przez niski wolumen handlu pod koniec sesji azjatyckiej, co uruchomiło lawinę zleceń typu stop-loss i margin call. Jednak fakt, że kruszec odrobił 400 dolarów straty w ciągu tej samej sesji, świadczy o ogromnym popycie ze strony inwestorów długoterminowych, którzy wykorzystali okazję do zakupów” – komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark.

I właśnie na pułapie około 4500 USD/oz, czyli 400 dolarów więcej niż w trakcie poniedziałkowego “tąpnięcia”, królewski metal zakończył miniony tydzień, a w poniedziałek 30 marca w godzinach porannych kurs wzrósł do okolic 4550 dolarów za uncję złota.

Dług USA i dominacja fiskalna

Sytuacja budżetowa Stanów Zjednoczonych staje się kluczowym paliwem dla cen złota w dłuższym terminie. Zadłużenie USA zbliża się do 39 bilionów dolarów, a same koszty odsetek w lutym wyniosły 94 miliardy dolarów.

Jesteśmy świadkami zjawiska dominacji fiskalnej, gdzie rosnący koszt obsługi długu zaczyna wymuszać na bankach centralnych określoną politykę monetarną. W takim otoczeniu złoto staje się jedyną formą zabezpieczenia przed dewaluacją walut fiducjarnych – dodaje ekspert.

Azja przejmuje stery: reformy w Indiach i giełda w Szanghaju

Historyczny punkt ciężkości rynku złota przesuwa się na Wschód. Od 1 kwietnia Indie wprowadzają reformę wyceny złota dla funduszy ETF, odchodząc od londyńskiego fixingu na rzecz lokalnych giełd, a Szanghajska Giełda Złota staje się realną alternatywą dla zachodnich parkietów.

Zachód traci monopol na ustalanie cen. Coraz częściej to sesje azjatyckie dyktują tempo, a profesjonalni gracze przenoszą swoje centra operacyjne do Singapuru. To zmiana paradygmatu, która będzie kształtować rynek przez najbliższe dekady – wskazuje Michał Tekliński.

Obecna sytuacja na rynku złota charakteryzuje się dużą zmiennością, głównie z powodu niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz konsekwencji szybko rosnącego długu USA. Mimo tych wahań, fundamentalne czynniki wspierające cenę złota pozostają niezmienione, co czyni obecny czas okazją do zakupu fizycznego kruszcu dla wielu inwestorów.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

