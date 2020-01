WIG20 europejskim liderem

Globalni inwestorzy z pewnością mają powody do zadowolenia. Pierwsza sesja giełdowa w tym roku przebiega naprawdę w znakomitych nastrojach.

Jednym z powodów jest oczywiście pewna świeżość i pozytywne nastawienie na nadchodzący rok, ale z drugiej strony spory optymizm jest również związany z czynnikami zewnętrznymi. Co nastraja inwestorów podczas pierwszej sesji giełdowej w 2020 roku?

Jeszcze na dobrze nie rozpoczęliśmy nowego roku, a banki centralne już biorą się do pracy. W tym wypadku chodzi o Ludowy Bank Chin, który zdecydował się na kolejną obniżkę stopy rezerw obowiązkowych. Cięcie o 50 punktów bazowych ma obowiązywać od 6 stycznia i jest to już 8 cięcie tej stopy od początku 2018 roku.

Decyzja ta pozwoli na uruchomienie środków o wartości ponad 100 mld dolarów, co ma doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach. Ta wydaje się być również całkiem niezła, biorąc pod uwagę dzisiejszą publikację indeksu PMI Caixin dla sektora przemysłowego, który wypadł na poziomie 51,5 punktów. Jest to obniżenie w porównaniu do listopada, kiedy to indeks ten wyniósł 51,8 punktów, ale wciąż wskazuje na ekspansję w ostatnim miesiącu poprzedniego roku. Dzięki tym czynnikom z sesji azjatyckiej, chińskie indeksy zyskiwały nawet powyżej 1%.

Nie jest to jednak koniec dobrych wieści dla rynków finansowych. Donald Trump zapowiada, że podpisanie umowy handlowej ma nastąpić w dniu 15 stycznia. Jest to jasna deklaracja, dlatego rynek może to traktować bardzo pozytywnie. Z drugiej strony można mieć pewne obawy, biorąc pod uwagę to, że chińska strona zapowiadała podpisanie umowy nawet w tym tygodniu, natomiast Stany Zjednoczone wcześniej sugerowały przyszły tydzień. Niemniej rynki finansowe obecnie wydają się być naprawdę w bardzo dobrych nastrojach.

Przy tym wszystkim trzeba zwrócić uwagę na zachowanie polskiego rynku. WIG20 próbuje nadrabiać straty z poprzednich miesięcy, będąc zdecydowanym liderem spośród europejskich indeksów. Indeks ten zyskuje prawie 1,9% na 1,5 godziny przed zamknięciem pierwszej sesji w roku. Głównym czynnikiem napędzającym indeks jest wzrost cen spółki JSW. Spółka ta zyskuje ponad 10%, głównie dzięki informacjom płynącym z Chin, co może potencjalnie oznaczać wzrost popytu na produkty spółki. Z drugiej strony bardzo dobrze radzi sobie również KGHM czy spółki z sektora energetycznego. Również jeden z liderów poprzedniego roku, spółka CD Projekt zyskuje ponad 1% i notuje poziomy bliskie historycznym szczytom. Czytaj też: Czy optymizm rynków jest uzasadniony?

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB