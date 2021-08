Premier: Nowe drogi to szansa dla gmin i powiatów

Program inwestycji infrastrukturalnych to jeden z filarów „Polskiego Ładu”. Dzięki inwestycjom w drogi poprawią się szanse na rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w wielu powiatach i gminach – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w wielkopolskim Kępnie

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w poniedziałek w otwarciu II etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11; koszt inwestycji to 139,9 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE na kwotę 97 mln zł.

Bardzo się cieszę, że w nowym programie budowy dróg o wartości 300 mld zł mamy środki na dokończenie tej drogi. To niezwykle potrzebna droga, dzięki której południowa część Wielkopolski będzie miała znakomite położenie logistyczne. Każdy kilometr tej drogi, to kilometr nowych możliwości, możliwości przyciągania nowych przedsiębiorców, z kraju i z zagranicy, przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy – powiedział premier.

Dodał, że w ramach „Polskiego Ładu” ma powstać ponad 500 tys. nowych miejsc pracy. Zaznaczył, że inwestowanie w nowe drogi jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych, która dała budżetowi nowe możliwości pozyskiwania środków m.in. na rynkach finansowych.

Program inwestycji infrastrukturalnych to jeden z filarów „Polskiego Ładu”. I dlatego w najbliższych latach tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych dróg poprawią komfort jazdy, ale też poprawią szanse na rozwój społeczny i na wzrost gospodarczy w wielu gminach i powiatach, gdzie taki rozwój jest z dawna oczekiwany – dodał premier.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że środki finansowe na kolejne odcinki trasy S11 są zabezpieczone.

„Dzięki środkom zabezpieczonym w ramach Rządowego Funduszu Budowy Dróg Krajowych pozostałe fragmenty drogi ekspresowej S11 zarówno w kierunku Górnego Śląska jak i w kierunku północnej Wielkopolski i środkowego Pomorza zostaną wykonane” - powiedział Weber.

Dodał, że obecnie procedowane są decyzje środowiskowe. „Kolejne dokumenty przedprojektowe są przygotowywane, co ważne, środki finansowe są przygotowane i gdy będziemy gotowi, będziemy je uruchamiać” - zapewnił wiceminister.

Oddany do ruchu drugi odcinek obwodnicy wyprowadzi tranzyt z centrum Kępna i ułatwi dojazd do drogi ekspresowej S8.

W ramach zadania wybudowano cztery wiadukty i dwa mosty, jedno przejście dla zwierząt oraz dwa wiadukty nad drogą ekspresową S11. Wybudowane zostały także dwa węzły drogowe - Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z istniejącą DK11).

Na realizację czekają kolejne odcinki S11, od Koszalina do Bobolic oraz obwodnica Olesna. To w sumie ponad 72 km.

I etap obwodnicy Kępna, na północ od S8, zrealizowano z latach 2015-2018. Koszt budowy odcinka o długości niespełna 4 km wyniósł wtedy ok. 66 mln zł.

Droga ekspresowa S11 - jak informuje GDDKiA - połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Będzie miała ponad 600 km długości, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji blisko 126 km (w tym wspólny przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina - ok. 35 km).

Oddanie do użytku ostatnich odcinków S11 powinno nastąpić w 2029 roku. W przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1 - zapewnia GDDKiA - zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz. „oczywiście z uwzględnieniem przerwy na odpoczynek na jednym z Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy trasie” - poinformowano.

PAP, mw