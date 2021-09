Orlen ma dwie umowy na hub wodorowy we Włocławku

PKN Orlen oraz Anwil - spółka z Grupy PKN Orlen - zawarły umowy z Prochemem związane z realizowanym przez Grupę Orlen zadaniem „Realizacja strategii wdrożenia wodoru jako paliwa transportowego. Zabudowa hubu wodorowego w Anwil Włocławek”, podał Prochem

„Umowy, zawarte w formule EPC, obejmują: - Umowę emitenta z Polskim Koncernem Naftowym Orlen na budowę Centrum Dystrybucji Wodoru we Włocławku - część OSBL z wynagrodzeniem w wysokości ok. 33,3 mln zł netto; - Umowę emitenta z Anwil na zabudowę hubu wodorowego - cześć ISBL z wynagrodzeniem ok. 49,5 mln zł netto” - czytamy w komunikacie.

Termin wykonania obu umów określono na maj 2023 roku, podano również.

Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

