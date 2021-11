Kaczyński: tylko od nas zależy, czy damy sobie radę

Jest trudno, ale pamiętajcie państwo, że to „trudno” w porównaniu z tym, co było 103 lata temu, to nic - powiedział w czwartek wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. „Tylko od nas zależy, czy damy sobie radę” - dodał

Jarosław Kaczyński w wystąpieniu w Krakowie odniósł się m.in. do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Przypomniał, że na wschodniej granicy toczy się wojna hybrydowa. „Ostatnio nawet padają dalej idące pogróżki” - dodał. Jak podkreślił, „oczywiście, jak to zwykle w takich przypadkach, próbuje się przerzucić odpowiedzialność na nas jako kraju rzekomo agresywnego”. „Ktoś może powiedzieć, że to przecież śmieszne, absurdalne, ale w polityce nie jeden raz takie absurdy miały miejsce” - mówił.

„Mamy także duży kłopot na Zachodzie. Wiadomo – chodzi o uznanie naszej podmiotowości, wyrok Trybunału, o nasze prawo do organizowania polskich spraw” - wskazał.

Jak podkreślił, „jest trudno, ale pamiętajcie państwo, że to trudno z porównaniu z tym, co było 103 lata temu, to nic”. „Tylko od nas zależy, czy damy sobie radę” - wskazał.

PAP/KG