Od teraz można elektryka brać w leasing. Ważne umowy BOŚ

Bank Ochrony Środowiska podpisał pierwsze umowy z firmami leasingowymi: Arval Service Lease Polska, LeasePlan Fleet Management (Polska) i Volkswagen Financial Services, w ramach realizacji programu „Mój elektryk”

W ramach ścieżki leasingowej Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „Mój elektryk” BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów osobowych i dostawczych. Dotacje te mają przyspieszyć proces transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym, podano.

Na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW BOŚ zaprosił firmy leasingowe do współpracy przy wdrażaniu programu. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym - zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie.

Celem programu ‘Mój elektryk’ jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie oraz wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Zaangażowanie naszego banku w ten przyjazny środowisku projekt prezentuje proaktywne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że do realizacji tego celu przystąpimy we współpracy z Arval Service Lease Polska sp. z o.o., Volkswagen Financial Services sp. z o.o. oraz LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. Kolejne umowy współpracy podpiszemy jeszcze w listopadzie - powiedział prezes BOŚ Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Dopłatami do leasingu mogą być w szczególności objęte: pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t). Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu, podkreślono.

Z dopłat do leasingu mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły oraz inne związki wyznaniowe.

W programie „Mój elektryk” od 12 lipca br. w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego. Nabór potrwa do 31 września 2025 r.

ISBnews/KG