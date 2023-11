BOŚ dostanie więcej środków dla programu „Mój elektryk”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększył o 100 mln zł sumę na dopłaty do leasingu oferowanego przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach programu „Mój elektryk”. Tym samym łączny budżet do wykorzystania wzrósł do 500 mln zł.

BOŚ jest jedynym operatorem tych środków w tzw. ścieżce leasingowej, a od początku realizacji programu przyjął ponad 12,5 tys. wniosków o dotacje na łączną wartość ponad 409 mln zł.

„Fakt, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz trzeci w tym roku zwiększył pulę środków w ramach tzw. ścieżki leasingowej „Mojego elektryka” pokazuje, jak dużą popularnością cieszy się ten program. Nie jest to dla nas zaskoczenie. Program ten znacząco przyczynia się do realizacji kilku ważnych celów. Z jednej strony stymuluje rozwój gospodarczy i pozwala polskim firmom modernizować floty pojazdów. Z drugiej – stanowi realne wsparcie przy realizacji krajowej polityki klimatycznej. To klasyczny przykład sytuacji „win-win” – powiedział Sebastian Bodzenta, wiceprezes BOŚ.

Program „Mój elektryk”, którego zadaniem jest dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych, zakłada dwie ścieżki – dla klientów indywidualnych oraz dla firm i organizacji. Dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast tzw. ścieżka leasingowa prowadzona jest od listopada 2021 r. przez BOŚ.

W momencie uruchomienia ścieżki leasingowej, BOŚ miał do dyspozycji 20 mln zł. W marcu 2022 r. NFOŚiGW zwiększył tę pulę do 100 mln zł, a już w sierpniu 2022 r., do 200 mln zł. Duża popularność tego programu spowodowała, że Fundusz trzykrotnie zwiększał budżet w 2023 r.: w styczniu do 250 mln zł, w maju do 400 mln zł i teraz do 500 mln zł.

Od początku realizacji programu BOŚ przyjął i ocenił ponad 12,5 tys. wniosków o dotacje na kwotę przekraczającą 409 mln zł. NFOŚiGW przyznał już dotacje o wartości ponad 376 mln zł do leasingu prawie 11,3 tys. pojazdów osobowych i dostawczych o napędzie elektrycznym.

Na koniec września tego roku - według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) – zarejestrowanych było w Polsce ponad 87 tys. samochodów z napędem elektrycznym, z czego 45 tys. osobowych aut w pełni elektrycznych (BEV – battery electric vehicles).

rb